Fysioterapeut till VO rehabilitering i Hässleholm
2026-01-14
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en erfaren fysioterapeut som har ett stort intresse för ortopedi och att arbeta i tvärprofessionella team? Då kan du vara den vi söker!
I Hässleholm finns det personliga och välkomnande sjukhuset med det stora drivet. Här finns närhet och det lilla sjukhusets fördelar kombinerat med bred kunskap och ödmjuk stolthet. Här finns utvecklingslust med tillgänglighet och tillförlitlighet som ledord.
På Hässleholms sjukhus arbetar cirka 80 personer inom verksamhetsområde (VO) rehabilitering fördelade på 5 olika arbetslag, som ansvarar för all rehabilitering inom öppen och slutenvård på sjukhuset. Inom vårt verksamhetsområde finns specialistmottagningar i form av smärtrehabiliteringsmottagning, minnesmottagning samt rehabiliteringsmottagning.
Inom vår ortopediska verksamhet arbetar vi både inom slutenvård och öppenvård. Inom slutenvården arbetar vi i huvudsak med att mobilisera, vårda och övervaka patienter efter elektiva ortopediska ingrepp. Vi arbetar med tidig mobilisering av alla patienter och deltar i olika forskningsprojekt. Inom öppenvården möter vi patienter i olika skeden av sin rehabilitering, bland annat vid återbesök efter ledplastik, remissbedömningar och vid idrottsmedicinska besvär. Tillsammans skapar vi en dynamisk arbetsplats med bredd, variation och ett starkt patientfokus.
På våra enheter möter du engagerade och kompetenta medarbetare med stor vilja till utveckling. Vårt öppna och positiva arbetsklimat, tillsammans med god kommunikation skapar förutsättningar att kunna erbjuda god vård för våra patienter. Vi arbetar kontinuerligt med att bibehålla en god arbetsmiljö, vilket också gynnar våra patienter.
Tillsammans med både interna och externa aktörer bedriver vi ett gediget samverkansarbete för att uppnå bästa möjliga resultat för våra patienter.
Hässleholms sjukhus ligger på gångavstånd från stationen och det tar bara 35 min med tåget till Lund.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en fysioterapeutkollega till oss på VO rehabilitering inom område ortopedi.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du framför allt med undersökning/bedömning och uppföljning av patienter med ortopediska problem. Arbetet inom tjänsten är varierat och omfattar arbete på ortoped- och dagkirurgisk avdelning samt mottagningsarbete med främst återbesök efter ortopedisk kirurgi. Mottagningsarbetet innebär att du kan behöva arbeta med eget ansvar för radiologisk utredning, vilket du erbjuds utbildning för inom ramen för tjänsten. Rehabilitering med gruppverksamhet ingår också i arbetet.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd under dagtid, måndag till fredag. Viss helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av kliniskt arbete samt erfarenhet av postoperativ rehabilitering av ledplastiker i knä, höft och axel samt efter artroskopiska ingrepp i knä och axel. Sambedömning av patienter är vanligt, därför ser vi att du som söker har intresse och erfarenhet av samarbete i tvärprofessionella team. Det anses även meriterande om du har utbildning steg 1 och 2 inom Idrottsmedicin eller motsvarande.
Det här är en tjänst för dig som har förmåga till att agera självständigt och är trygg med att fatta egna beslut i bedömnings/behandlingsprocessen. Du trivs med ett varierande arbetstempo, är energisk och har förmåga att vara stabil även när tempot är högt. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
