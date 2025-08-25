Fysioterapeut till VO Infektionssjukdomar i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus (Sus) har verksamhet såväl i Malmö som i Lund. Vi har cirka 350 medarbetare. Verksamheten har en vårdavdelning i Lund och två vårdavdelningar i Malmö. På avdelningarna vårdar vi patienter med komplicerade infektionssjukdomar såsom lunginflammation, hjärtklaffsinfektion, hud- och mjukdelsinfektion, infektion i CNS samt ortopediska infektioner. Vi vårdar även patienter med olika isoleringsbehov. En av vårdavdelningarna i Malmö har profilering mot intermediärvård/andningsvård och har kapacitet för non-invasiv ventilation (NIV), behandling med högflödessyrgas (HFNC) samt ansvar för patienter i hemrespirator.
Mottagningsverksamhet finns både i Malmö och Lund med mottagning för bland annat HIV (humant immunbristvirus), hepatit, tuberkulos, MRB (multiresistenta bakterier), immunbristsjukdomar och sprutbytesverksamhet. På mottagningen träffar VO:ts andningsvårdsteam (där det utöver fysioterapeut ingår läkare, sjuksköterska och respiratortekniker) sina patienter vid gemensamma teambesök.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi en fysioterapeut till vårt verksamhetsområde med placering i Malmö. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där tjänstgöring på både avdelning och mottagning ingår och hoppas att du vill bli vår nya kollega på VO infektionssjukdomar!
I rollen som fysioterapeut hos oss kommer du att träffa patienter med varierande diagnoser inom områdena andning/cirkulation, neurologi och ortopedi.
Dina arbetsuppgifter består av bedömning av fysisk funktion, förflyttningsbedömning, mobilisering, individuell träning av patienter, andningsgymnastik, rehabilitering av långvarigt inneliggande patienter samt utprovning av hjälpmedel. Vi bedriver andningsvård och vårdar patienter med behov av non-invasiv ventilation (CPAP, BiPAP), högflödessyrgas (HFNC), trakealkanyl, hemrespirator och hostmaskin. I arbetet ingår också kontakt med kommunen i systemet Mina planer. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeut och med övriga personalkategorier. Du kommer också att vara med och utveckla rehabiliteringsarbetet på avdelningen och hålla personalundervisning. I arbetet ingår studenthandledning.
Du kommer att arbeta övervägande delen på vårdavdelning med inneliggande patienter och till viss del med patienter inom öppenvård på vår mottagning. Din närmaste chef kommer vara sektionschefen i Malmö.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse för andningsvård. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom slutenvården. Det är också ett krav för tjänsten med språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du som söker har önskan att arbeta patientcentrerat med helhetssyn och vårdkedjeperspektiv samt har intresse för teamarbete. Därtill har du en god pedagogisk förmåga och är bra på att ta egna initiativ. Vidare är du van att arbeta självständigt och under eget ansvar. Vi söker medarbetare som ser möjligheter i förändringsarbete och har en positiv inställning till olika utmaningar som finns i en organisation i förändring. Du är en ansvarstagande person med god känsla för service och respektfullt bemötande, lätt att prioritera mellan arbetsuppgifter och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anna Ogionwo Jerkeman, Sektionschef Malmö anna.jerkeman@skane.se 040-33 77 36 Jobbnummer
9474101