Fysioterapeut till Villa Salabacke i Uppsala
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2025-12-12
Nu söker vi på Villa Salabacke en vikarierande fysioterapeut på 75%.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig: * Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Coachande och stöttande chefer nära dig * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder * Kollektivavtal Om rollen Som fysioterapeut ingår du i ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. I rollen som fysioterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. Ofta innebär detta att du undersöker/bedömer/behandlar de boendes rörelseproblem och funktionsnedsättningar. Det innebär också att du provar ut och ordinerar medicinska hjälpmedel. Du jobbar också förebyggande genom att utbilda övriga medarbetare om förflyttningsteknik för att undvika belastningsskador. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Om Villa Salabacke Hösten 2017 öppnades det nya äldre- och demensboendet Villa Salabacke (tidigare Salabacke Plaza) i Uppsala med 72 lägenheter. Vi har fantastiskt fina lokaler med uteplatser där man kan se både slottet, Carolina Redeviva och Domkyrkan. Stort fokus ligger på aktiviteter och alla yrkeskategorier är involverade för att ge de boende en spännande och trevlig vardag. * Demenscertifiering: Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Demensakademin. * Ung Omsorg: Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende. Din erfarenhet och kunskap Vi gissar att du som söker dig till oss: ... lockas av ett arbete som är varierat som kräver stor kunskap om vård/omsorg. ... tycker om att möta människor i olika situationer. ... är ansvarsfull och driftig och har ett positivt och pedagogisk förhållningssätt ... har god förmåga att samarbeta likväl som att arbeta självständigt ... trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor. ... är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 31 december Intervjuer sker löpande. Har du frågor? Kontakta gärna: Isa Lindström på telefon: 0707796512 eller mail: isa.lindstrom@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här. Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
