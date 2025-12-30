Fysioterapeut till vikariat på Rehabmottagning, Högsbo närsjukhus
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2025-12-30
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.Publiceringsdatum2025-12-30Beskrivning
Nu har du möjlighet att under en tid få arbeta med fantastiska kollegor på ett nytt och modernt sjukhus med högt tempo och spännande utmaningar då en av våra fysioterapeuter går på föräldraledighet.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av självständiga polikliniska bedömningar och behandling av patienter från framförallt sjukhusets ortopedimottagning men vi arbetar mot alla mottagningar som finns på Högsbo närsjukhus, neurologimottagning, medicin, kirurgi, ÖNH samt gynmottagning. Specifika fysioterapeuter arbetar mot olika delar av verksamheten. En del av våra preoperativa besök sker genom digitala vårdmöten.
På Högsbo närsjukhus utförs dagkirurgiska operationer där fysioterapeuter träffar patienterna direkt efter operationen på UVA.
Inom arbetsgruppen arbetar vi för en arbetsplats fri från diskriminering och beaktar allas lika värde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med några års erfarenhet av ortopediska bedömningar och rehabilitering. Du är en person som gillar utmaningar, kan ta initiativ och är trygg i din yrkesroll. Vidare har du god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat.Anställningsvillkor
Tjänsten avser ett vikariat under perioden 2026-04-14 - 2027-06-30. Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Enhetschef Cathrine Oskarsson Kjellstrand, 076-724 47 19, cathrine.oskarsson.kjellstrand@vgregion.se
.
Välkommen med din ansökan!
