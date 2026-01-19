Fysioterapeut till Vårdcentralen Vilan i Kristianstad
2026-01-19
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdcentralen Vilan har cirka 6 900 listade patienter. Här arbetar ett sammansvetsat gäng med fokus på tillgänglighet efter patientens behov. Teamarbete är ett ledord och vi ser oss alla som viktiga medlemmar. Hos oss finns läkarmottagning, distriktssköterskemottagning med exempelvis diabetesmottagning, astma/Kol-mottagning, äldrevårdsmottagning samt barnavårdscentral (BVC). På vår provtagning finns undersköterskor som hanterar såväl intern som extern provtagning. Därtill erbjuder vi råd och stöd till äldreboende samt kommunal hemsjukvård. Vi har även tillgång till välutbyggd rehabilitering med fysioterapeutmottagning, dietist, kurator och arbetsterapeut. Sammanlagt är vi cirka 30 medarbetare på vårdcentralen. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Då en av våra fysioterapeuter ska vara föräldraledig söker vi nu efter en ny kollega.
Som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss är du ofta patientens första kontakt med vården. Till fysioterapin kommer patienter i alla åldrar med varierade diagnoser, som exempelvis skador i rörelse- och stödjeorganen, neurologiska tillstånd och psykosomatiska besvär. Din uppgift är att tillgodose patientens behov via undersökning, behandling och prevention. Vi arbetar evidensbaserat enligt fysioterapiprocessen.
Behandling och preventiva insatser sker på både individnivå och på gruppnivå. Vi erbjuder gruppbehandling genom bland annat artrosskola och varmvattenbassängträning.
Som sjukgymnast/fysioterapeut bidrar du till patientens välmående och verksamhetens utveckling genom samverkan med olika vårdgivare både internt och externt. Då du som fysioterapeut hos oss blir en av tre fysioterapeuter, finns möjlighet till kontinuerligt stöd och kollegial handledning.
Vårdcentralen har ett prestigelöst arbetssätt vilket skapar stor trygghet för den enskilde medarbetaren och möjlighet till den bästa vården för våra patienter. Vi arbetar strukturerat i team och med schemalagda frågestunder vilket skapar goda möjlighet att få stöd i vardagens alla frågor. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du som söker dig till oss har ett genuint intresse och nyfikenhet för primärvården, lätt för samarbete och vill bidra till vårt goda arbetsklimat. Som person är du lyhörd för patientens behov och drivs av att ge en god och kvalitativ vård. Därtill är du noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du delar vår värdegrund: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
