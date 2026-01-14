Fysioterapeut till Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad fysioterapeut och vill vara en del av ett härligt team på en arbetsplats där du kan utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt? Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Tveka då inte att söka till oss på Vårdcentralen Tollarp med filial Degeberga!
Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga är centraler som är belägna på landsbygden, granne med skog och öppna fält och vi har cirka 8 400 listade patienter. På båda orterna finns en stark bykänsla och man har stort förtroende för vårdcentralen. Här erbjuder vi vård för såväl somatiska som psykiska besvär och arbetar med att utveckla nya arbetssätt med teambaserad vård. Till oss är fem äldreboende kopplade samt hemsjukvård i två områden.
Vi har förutom läkarmottagning även kurator, dietist, psykolog och arbetsterapeut, undersköterskor samt sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom astma/Kol, diabetes, äldrevård, barnhälsovård (BVC) och hälsosamtal. På vår provtagning arbetar erfarna undersköterskor och i det dagliga arbetet är medicinska sekreterare, receptionister och administratör ett viktigt stöd.
Vi utvecklas ständigt och i höst ligger fokus på att utveckla teamarbetet ytterligare. Vi strävar efter att utifrån behov kunna erbjuda patienterna tvärprofessionella bedömningar från yrkesroller som fysioterapeut, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Vi jobbar aktivt med att använda allas kompetenser fullt ut. Genom detta kan vi tillsammans tillgodose den bästa vården samt använda våra resurser optimalt när patienten får träffa rätt person direkt.
I en nyligen genomförd enkät fick medarbetarna svara på frågan om vilka styrkor arbetsgruppen har. Här är några av svaren:
• en helhetssyn och ett gott allmänmedicinskt perspektiv att se hela människan.
• bred kompetens
• duktiga på att hjälpa varandra
• god stämning mellan kollegorna
Är du nyfiken på vårdcentralen Tollarp filialen Degeberga? Ring oss så berättar vi gärna mer om vår verksamhet och hur det är att arbeta hos oss.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en fysioterapeut med ett genuint intresse för primärvården. Hos oss arbetar du självständigt men med gott stöd av erfarna kollegor.
Du möter patienter med symtom från framförallt rörelse- och stödjeorganen men också allt fler patienter med besvär relaterade till stress och psykisk ohälsa. Du tar emot nybesök, gör undersökningar och följer dina patienter under behandlingstiden. Utökade bedömningar kopplat till läkarbesök, telefonrådgivning och preventionsarbete inom hälsa är andra förekommande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med både individuell behandling och leda diverse gruppverksamheter. Som fysioterapeut hos oss samverkar du med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig en kontinuerlig kompetensutveckling som vi planerar utifrån dina och verksamhetens behov. Du är givetvis en del av vårdcentralens verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet som fysioterapeut inom primärvården. Har du vidareutbildning inom ortopedisk medicin är detta också meriterande.
Du tycker det är spännande med förändring och tar gärna initiativ till att vara med och utveckla verksamheten. Vidare är du trygg i dig själv och trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier. Du bidrar till välfungerande samarbeten, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
