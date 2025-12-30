Fysioterapeut till Vårdcentralen Lilla Nygatan och Västra Hamnen
2025-12-30
Fysioterapeut till nyöppnad vårdcentral i Malmö Västra hamnen och Lilla Nygatan
Vårdcentralen Varvet i Västra Hamnen öppnar inom kort, och tillsammans med vår befintliga enhet vårdcentralen Lilla Nygatan söker vi nu en engagerad och erfaren fysioterapeut som vill vara med och utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Du kommer att arbeta självständigt med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar. Arbetet omfattar både individuella besök och gruppbehandlingar, med stort eget ansvar att planera, strukturera och utveckla din mottagning.
Tjänsten kan utformas flexibelt - du kan arbeta heltid på en enhet eller dela din tjänst mellan våra två vårdcentraler (50/50). Exakta arbetsupplägg diskuteras och fastställs i samråd.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Erfarenhet från primärvård är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till verksamhetens utveckling
Erfarenhet av teamarbete tillsammans med läkare och andra yrkeskategorier
Erfarenhet av riktade hälsosamtal ses som särskilt meriterande
Vi erbjuder
Ett utvecklingsinriktat arbete i en växande verksamhet med korta beslutsvägar, hög delaktighet och fokus på kvalitet. Du blir en viktig del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, ansvar och arbetsglädje.
Placering
Vårdcentralen Varvet (Västra Hamnen) och Vårdcentralen Lilla Nygatan (centrala Malmö).Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Jobb@vardcentralenlillanygatan.se
Detta är ett heltidsjobb.
Malmö Medicare AB
(org.nr 559217-1713)
Stora Varvsgatan 15C
)
211 75 MALMÖ
Vårdcentralen Varvet Malmö/ Vårdcentralen Lilla Nygatan
9666176