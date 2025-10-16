Fysioterapeut till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2025-10-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en arbetsplats med högt i tak och god stämning, där du har möjlighet att påverka? Vi välkomnar nu en fysioterapeut som vill vara en del av vårt härliga team med kompetenta och engagerade kollegor på Vårdcentralen Landborgen!
Den moderna Vårdcentralen Landborgen är idag Helsingborgs största vårdcentral och är belägen i hjärtat av staden med närhet till centrum, skog och hav. Vi har ett stort förtroende hos våra cirka 13 700 listade patienter.
Enheten består idag av 60 entusiastiska medarbetare och arbetsplatsen präglas av ett gott arbetsklimat. Här strävar vi efter god vård med kontinuitet samt teamarbete både inom och utanför professionsgränserna. Vi är en välbemannad vårdcentral med specialister i allmänmedicin, AT- och ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, kuratorer, arbetsterapeuter, rehabiliteringskoordinator (REKO) och fysioterapeuter. Vi har välutvecklade specialistmottagningar inom bland annat diabetesvård, astma/Kol, demens, äldrevård och livsstil.
Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella rondteam där samtliga professioner träffas vid två tillfällen i veckan och går igenom patientfall. Detta ger helhetsbedömningar, kontinuitet, trygghet, kompetensförsörjning och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid att ha en bra arbetsmiljö med variation i arbetet samt med möjlighet till individuella scheman.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Här arbetar fem fysioterapeuter med lång erfarenhet och hög kompetens. I din roll som fysioterapeut ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter för en fysioterapeut på en vårdcentral. Du möter patienter med symtom från framförallt rörelse- och stödjeorganen men också allt fler patienter med besvär relaterade till stress och psykisk ohälsa. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att ta emot nybesök, göra undersökningar och följa dina patienter under behandlingstiden. Du kommer att arbeta med både individuell behandling och leda diverse gruppverksamheter. I rollen som fysioterapeut hos oss samverkar du med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.
För att du ska komma in i verksamheten och i din roll på bästa sätt när du börjar hos oss, erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov. Då utveckling är central för oss lägger vi stor vikt vid att du som medarbetare är delaktig och får möjlighet att påverka både din egen kompetensutveckling och utvecklingen på vårdcentralen.Kvalifikationer
Är du en innovativ person som drivs av delaktighet och möjligheten att få påverka samt utveckla såväl verksamheten som dig själv? Då kommer du ha goda förutsättningar att trivas hos oss!
Vi ser gärna att du är en naturlig teamspelare, samtidigt som du har en god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Genom ditt engagemang och positiva inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut alternativt sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården och att du har erfarenhet av att leda grupper av olika slag. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet PMO.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Inga Nujic, Enhetschef 072-469 36 15 Jobbnummer
9560695