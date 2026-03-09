Fysioterapeut till Väderkvarnens vård och omsorgsboende
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi söker en fysioterapeut för tillsvidareanställning.
Du kommer att ingå i ett team med 2 arbetsterapeuter och 2 fysioterapeuter. Du kommer att ha ett nära samarbete med sjuksköterskor, omvårdnadspersonal samt ledningen på Väderkvarnen.
På Väderkvarnen finns 92 lägenheter i vård- och omsorgsboende med inriktningarna demens, somatik och äldrepsykiatri samt ett servicehus. Boendet ligger mycket centralt med närhet till goda kommunikationer.
Vi erbjuder
Vill du bli en del av vårt härliga och engagerade gäng? Du blir i så fall en del av en arbetsplats som präglas av professionalism, värme och hög arbetsmoral. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar, föreläsningar och vill gärna att du använder dig utav vårt friskvårdsbidrag och andra förmåner inom staden. Arbetet är förlagt måndag-fredag, 100 %.
Din roll
Du kommer tillsammans med en arbetsterapeut ingå i ett tvärprofessionellt team och tillsammans ansvarar ni för de boende. Du kommer att utföra individuella bedömningar, planera och leda individuella och vid behov gruppträningar samt handleda omvårdnadspersonal. Vi har Metodikum, som är ett träningsrum för att utbilda omsorgspersonalen i förflyttningsteknik, hjälpmedel och ergonomi. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för planering och genomförande utav de utbildningarna. I dina arbetsuppgifter ingår även förskrivning och kontroll av hjälpmedel.
Vi använder dokumentationssystemet Vodok 2.0 samt Parasol och arbetar utifrån vårdprocessen. Vi använder Appva för digitala signeringar samt Alyssa för inventarieförteckning av hjälpmedel.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
legitimation som fysioterapeut
utbildning i förskrivning av hjälpmedel
erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
erfarenhet att handleda och delegera personalen
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i dokumentationssystem Vodok 2.0
erfarenhet av BPSD, Palliativvård, Senior Alert
handledarutbildning, då verksamheten tar emot studenter
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi behöver dig som är utvecklingsinriktad, flexibel och empatisk för omsorgstagarens behov och önskemål. Du är engagerad, har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig nytt.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten. Intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Tillträde till tjänsten: 1 juni eller enligt överenskommelse
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
