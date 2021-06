Fysioterapeut till Stockholm Cystisk Fibros Center och Barn Slut - Region Stockholm - Sjukgymnastjobb i Huddinge

Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Huddinge2021-06-30Vi söker nu en fysioterapeut för arbete med patienter med cystisk fibros (CF) och slutenvårdavdelning (Barn) på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge!Vi erbjuderHär blir du en del av ett välfungerande team med god stämning, där du som fysioterapeut spelar en mycket viktig roll. Du kommer få möjligheter att utveckla din kompetens inom andningsvård och respiration.Hos oss får du dessutom chansen att utveckla vården för våra patienter, möjlighet till stort erfarenhetsutbyte med kollegor samt erfarenhet av att arbeta i multiprofessionella team.2021-06-30I rollen som fysioterapeut ingår du i en sjukgymnastgrupp med flera sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar heltid med patienter med CF. Vi arbetar interprofessionellt i ett team, som förutom dig som fysioterapeut, även består av psykolog, kurator, dietist, läkare, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker.Centret är uppdelat i ett barn- och ett vuxenteam. Som fysioterapeut jobbar du främst med bedömning och behandling i form av individanpassad andningsgymnastik, inhalationsbehandling och fysisk aktivitet, i syfte att bibehålla patientens lungfunktion och dämpa sjukdomens progress.Du kommer träffa patienter på planerade öppenvårdsbesök, men även i samband med inneliggande vård och akuta besök. Handledning av studenter och helgtjänstgöring ingår som en naturlig del i din tjänst.Som fysioterapeut inom sektion Barn i Huddinge har du ett uppdrag på olika slutenvårdsavdelningar för barn och ungdomar. Patientgrupperna består av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år som genomgått kirurgi, vårdas inneliggande på grund av infektioner samt barn som vårdas efter transplantation. Gemensamt för avdelningarna är att de har ett högt patientflöde och ställer höga krav på flexibilitet och engagemang.Arbetet innebär tätt samarbete med teamet av barnsjuksköterskor, undersköterskor,läkare, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder och psykologer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat bedömningar, tidig mobilisering och andningsvård.Tjänsten avser ett heltidsvikariat.Vi sökerVi söker dig som:Hanterar stress på ett konstruktivt sätt.Arbetar enligt yrkesetiska koder och skapar delaktighet och samsyn i vårdmötet. Du visar respekt för patienten, ger säker vård som präglas av öppenhet och kvalitet.Är nyfiken och engagerad i att utveckla och förbättra det dagliga arbetet.Är trygg i dig själv. Du finner dig i en föränderlig vardag och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn.Följer struktur och planering men också är bekväm i att omprioritera.Du bör ha förmåga att kunna jobba i team samt prioritera vid hög belastning. Du tar eget ansvar för ditt arbete och söker nödvändig information i syfte att utföra arbetet som krävs för att nå ett bra slutresultat.Som person är du prestigelös och villig att rycka in där det behövssåväl som att be om hjälp när så krävs. För att bli framgångsrik i rollen ser vi även att det är viktigt att du litar på din egen förmåga och vågar agera efter egen övertygelse.Du har stort intresse för ett patientnära vård- och behandlingsarbete, klinisk forskning, utveckling och undervisning. Krav:Legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård.Meriterande:Specialistkompetens inom respiration och/eller erfarenhet från akutsjukvård.Tidigare erfarenhet av andningsvård och/eller av arbete med kroniska patienter och beteendemedicin. Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde. Hälsoprofessionerna är samlade i en organisation för att på bästa sätt möta patienternas behov samt skapa välfungerande teamarbeten med sjukhusets teman och övriga funktioner.Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs också forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. 