Fysioterapeut till SportRehab Frölunda
2026-03-26
Vad vi söker
Vi söker nu en ny fysioterapeut till vårt team på SportRehab Frölunda.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla hur vi arbetar med idrottsmedicinsk rehabilitering. Du trivs med att arbeta i primärvård, att se patienter i olika åldrar och med olika aktivitetsnivå, allt från vardagsaktiva och motionärer till elitidrottare. Du vill arbeta evidensbaserat och fortsätta utvecklas i ditt kliniska arbete. Meriterande är erfarenhet av arbete i primärvård samt akademisk vidareutbildning. Engagemang i idrott- och föreningsverksamhet ses också som positivt.
Vi har kollektivavtal och tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Sista ansökan är söndag den 14/12 men sök gärna direkt då intervjuer hålls löpande.
Arbetsvardag på SportRehab
Din huvudsakliga arbetsuppgift är rehabilitering av patienter inom Vårdval rehab i Västra Götaland (Primärvård). SportRehab tar emot alla patienter i alla åldrar som råkat ut för något som medfört symtom, smärta och/eller funktionsnedsättning. Till oss söker sig företrädesvis patienter som vill komma tillbaka till sin tidigare fysiska aktivitet eller idrott. Vi har även samarbete med ett stort och växande antal idrottsföreningar i en mängd olika sporter.
Vi tror på att göra det enkelt för våra medarbetare att fokusera på patientarbetet och försöker därför ligga i framkant med journalsystem och andra resurser som underlättar administration vi har också ett väl utvecklat system för smidig uppföljning med vetenskapligt validerade frågeformulär och tester. Verksamhetsansvarig och receptionist/administratör är på plats dagligen och stöttar och hjälper till.
Du får mycket stöd till vidareutbildning inom fysioterapi och idrottsmedicin. SportRehab har tagit fram strukturerade utvecklingstrappor för såväl kliniskt arbete som akademisk vidareutbildning och har som ambition att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för evidensbaserad vidareutveckling rehabilitering. Sju stycken doktorsavhandlingar har presenterats från SportRehab och 6 till är på gång. Vi har kontinuerligt personalutbildning och team-diskussioner för att bredda våra medarbetares kompetens. Vi håller varje år ett antal öppna kurser om idrottsmedicinsk rehabilitering.
Om Sportrehab Frölunda
På Sportrehab Frölunda arbetar 15 fysioterapeuter, två arbetsterapeuter, en ortoped, en administratör och en verksamhetsansvarig. Vi har ett stort, modernt gym med bland annat ett AlterG-löpband, en välutvecklad testutrustning samt en stor, öppen yta för hopp och löpmoment. Vi har samarbete med flera av de stora idrottsklubbarna ute i Väster och du kommer därför få träffa många unga, aktiva patienter om du arbetar hos oss. Vi driver även ett innovationsprojekt för att främja fysisk aktivitet för barn och unga med skolfrånvaro.
I kombination med vårt driv och fokus på utveckling har vi även ett stort fokus på att skapa en varm och välkomnande miljö där man kan trivas och må bra som såväl medarbetare som patient.
