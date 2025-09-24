Fysioterapeut till slutenvården Rehabiliteringen specialistvård, Karlstad
2025-09-24
Vill du arbeta i ett engagerat team där rehabilitering står i fokus? Nu söker vi en fysioterapeut till Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad - en arbetsplats med bred kompetens, nära samarbete och goda möjligheter till utveckling.
Hos oss får du vara med och göra skillnad för patienter inom flera olika vårdområden.
Din arbetsplats
Rehabiliteringen specialistvård Centralsjukhuset i Karlstad är en enhet inom verksamhetsområdet hälsa- och rehabilitering. Inom rehabiliteringen specialistvård arbetar cirka 80 medarbetare inom arbetsterapi, fysioterapi och musik- och bildterapi. På enheten finns också rehabiliteringsassistenter anställda.
Rehabiliteringen specialistvård arbetar med rehabilitering inom flera olika kliniker på Centralsjukhuset i Karlstad såsom neurologi, geriatrik, onkologi, infektion, barn, kvinnokliniken, kirurgi, medicin, ortopedi, IVA med flera, både inom öppen- och slutenvård.
Inom Rehabiliteringen specialistvård arbetar totalt omkring 40 fysioterapeuter, vilket gör att vi har goda möjligheter till ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring. Det är ett nära samarbete i den dagliga verksamheten, vilket innebär att vi hjälper och stöttar varandra. Vi arbetar utifrån en karriärutvecklingsmodell som beskriver hur man kan utvecklas i sitt kliniska arbete.
Inom Region Värmland arbetar vi med hälsofrämjande arbetsplatser vilket innebär att vi fokuserar på friskfaktorer, erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid och friskvårdsbidrag. Regionen som arbetsgivare har även andra förmåner, som tillsvidareanställd har du till exempel 50% rabatt på årskort inom kollektivtrafiken.
Nu söker vi en fysioterapeut till slutenvården! Du börjar din placering på geriatriken. Anledningen till rekryteringen är att en av våra medarbetare under en period frigörs för ett projekt. Beroende på vad som händer efter projektperioden kan placeringen förändras, men kommer fortfarande vara inom Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset.
I arbetet ingår fysioterapeutiska bedömningar, planering och genomförande av insatser samt uppföljning. Arbetet förutsätter en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och övriga professioner.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med övriga teamet. Erfarenhet från liknande arbete är önskvärt men även du som är ny i din yrkesroll är välkommen med din ansökan! Vi är måna om att du ska bli trygg i din roll och du kommer därför att handledas av erfarna kollegor.
Du har en god förmåga att samarbeta med andra samtidigt som du självständigt kan planera, organisera och strukturera ditt arbete. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt sätt att agera och ta beslut.
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut så välkommen med din ansökan redan idag.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
