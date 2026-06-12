Fysioterapeut till särskilt boende Sala kommun
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2026-06-12
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Är du nyfiken på att arbeta inom äldreomsorgen? Nu finns chansen för dig att arbeta för att göra skillnad för Salas äldre! En av våra medarbetare ska vara tjänstledig och därför söker vi en fysioterapeut för ett längre vikariat.
Det här är vi
Rehabteamet i Sala kommun är ett härligt och ambitiöst gäng bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter och vi ansvarar för rehabiliteringsinsatser inom hela kommunens äldreomsorg, samt inom funktionsnedsättningsområdet. Vi är ett en relativt stor arbetsgrupp som i sin tur är indelad i mindre arbetsgrupper utifrån verksamhetsområde. Gemensamt för oss alla är att vi med ett stort engagemang arbetar för att kommunens invånare ska få bästa möjliga vård utifrån deras individuella behov, mål och förutsättningar. Genom att dela idéer, tankar och erfarenheter med varandra söker vi ständigt förbättringar och ser möjligheter i de utmaningar vi ställs inför. Du erbjuds en positiv och trygg arbetsmiljö med många engagerade och kunniga kollegor! Vi arbetar aktivt för att säkerställa en god och säker vård för våra patienter enligt kommunens värdegrund Enkelt - Effektivt - Medborgarvänligt. Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på särskilt boende ansvarar du för rehabiliteringsinsatser på ett eller två av våra boenden i centrala Sala. Du har din bas på enheten och arbetar i team tillsammans med arbetsterapeut, rehabassistent, sjuksköterskor, enhetschef och omvårdnadspersonal. Du planerar dina dagar självständigt och genom ett personcentrerat förhållningssätt utför du fysioterapeutiska undersökningar, bedömningar och åtgärder (t.ex. träning och hjälpmedelsförskrivning) med utgångspunkt i den enskildes individuella behov, mål och förutsättningar. Du har en självklar och aktiv roll i teamet kring patienterna gällande förebyggande och rehabiliterande insatser både på individ- och gruppnivå. Det ges stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och kollegial hjälp vid behov, då du har daglig kontakt med dina kollegor i rehabteamet. Du har också möjlighet att utföra administrativa arbetsuppgifter i våra gemensamma kontorslokaler på Sala sjukhus.
Utöver det patientnära arbetet ingår det även i arbetsuppgifterna att stötta, handleda och i viss mån utbilda omvårdnadspersonal i bland annat funktions- och aktivitetsbevarande arbetssätt, ergonomi, förflyttningskunskap och hjälpmedelshantering. Tillsammans med enhetschef och kollegor är du även delaktig i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Det kan också bli aktuellt för dig at handleda studenter från Mälardalens Universitet.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut (alternativt sjukgymnast), gärna med ett par års yrkeserfarenhet. Tidigare erfarenhet inom kommunal rehabilitering eller arbete på särskilt boende är meriterande, liksom vidareutbildning inom exempelvis demens, geriatrik, eller annat som arbetsgivaren finner lämpligt. Du är engagerad i ditt arbete, har lätt för att samarbeta och på ett pedagogiskt sätt kommunicera med patienter, kollegor, anhöriga och andra samverkanspartners. Du är lösningsfokuserad, initiativtagande och du känner dig trygg med att fatta beslut inom professionens ansvarsområde. Arbetsuppgifterna är omväxlande och av olika karaktär, vilket ställer krav på att du är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och lösningsorienterad.
Det här får du
Vi vill att du ska trivas och må bra hos oss och därför erbjuder Sala kommun flera förmåner till dig som anställd. Vi är mycket måna om att du ska få en god och individuellt anpassad introduktion, särskild vikt läggs vid detta om du är ny i yrket.
Förutom trevliga kollegor och ett omväxlande arbete får du:
Flexibel arbetstid
Friskvårdsbidrag 2000 kr/år eller växling av friskvårdsbidraget till hälsoundersökning
Möjlighet att arbeta viss tid på distans
Möjlighet till kompetensutveckling på arbetstidÖvrig information
B-körkort och vana att köra bil är ett krav. Du behöver också kunna cykla.
Arbetet kräver god datorvana samt god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat till och med augusti 2027, med goda möjligheter till förlängning
Heltid 100% (40 h/vecka)
Arbetstid: dagtid helgfri måndag-fredag
Tillträde: augusti/september 2026, enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Registerutdrag avseende arbete med äldre och funktionsnedsättning ska visas upp inför anställning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 juli.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Therese Hellqvist, tfn. 0224-749 347, mailto:therese.pettersson@sala.se
(semester 17/6 - 12/7. Ersättare Åsa Askblom: asa.askblom@sala.se
, tfn 0224-749 113)
Fackliga kontakter: Fysioterapeuterna: Elin Allard, tfn 0224-749 364, elin.allard@sala.se
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 21 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9962245