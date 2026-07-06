Fysioterapeut till Röda Korsets behandlingscenter med placering i Umeå och
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Sjukgymnastjobb / Luleå Visa alla sjukgymnastjobb i Luleå
2026-07-06
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Bli en del av världens största humanitära rörelse Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer. Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar – i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Fysioterapeut till Röda Korsets behandlingscenter med placering i Umeå och Luleå
Svenska Röda Korsets Behandlingscenter ger behandling åt personer med migrantbakgrund som traumatiserats av tortyr, krig eller flyktupplevelser. På centret arbetar idag 10 personer på våra mottagningar i Skellefteå, Luleå och Umeå. Vi söker nu två fysioterapeuter på 75 % (alternativt en på 100 % och en på 50 %) med placering på mottagningarna i Umeå respektive Luleå.
Vi arbetar i team med psykolog, kurator och fysioterapeut och lägger upp behandlingen utifrån patientens förutsättningar och behov. Utöver sedvanligt behandlingsupplägg med regelbundna kontakter erbjuder vi även intensivbehandling, grupper samt vid behov digitala besök. Patienterna är vuxna och ungdomar från 16 år, och vi har också kontakt med anhöriga vuxna och barn. Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Arbetet som fysioterapeut innebär att du kommer in och gör egna bedömningar av de patienter som påbörjar behandling, och därefter planerar din behandlingsinsats tillsammans med patienten och övriga teamet. Du har möjlighet att ge individuell behandling, hålla i olika typer av grupper och samverka med andra vårdgivare. I tjänsten ingår regelbundna resor till Skellefteå.
Utöver patientarbetet ingår även utvecklingsarbete, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Vi arbetar med utveckling tillsammans med övriga behandlingscenter inom Svenska Röda Korset, och har stöd i ett kompetenscenter med koppling till högskolor för forskningsprojekt. Medarbetare föreläser regelbundet i olika sammanhang för att sprida kunskap om krigs- och tortyrtrauma samt migrationsstress. De medarbetare som har intresse för detta har möjlighet att söka internationella utbildningsuppdrag.
Vi har regelbunden handledning, behandlingskonferens varje vecka, och erbjuder möjlighet till kompetensutveckling. Verksamheten är i ständig utveckling, och tjänsten innebär även möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte med erfarna kollegor från olika yrkesgrupper inom hela avdelning Hälsa och Vård som i dagsläget har cirka 100 anställda samt möjlighet att bidra till en av världens främsta kris- och katastroforganisationer.
Om dig
Vi söker dig som är/har:
Legitimerad fysioterapeut
Erfarenhet av PTSD
Erfarenhet och intresse av arbete med vår målgrupp
Erfarenhet av behandlingsarbete, gärna också i grupp
Erfarenhet av metoden Basal kroppskännedom
Det är även meriterande om du:
Är flerspråkig
Har erfarenhet av ideell sektor
Har vidareutbildning med relevans för vår målgrupp
Du som söker delar Röda Korsets värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer om oss
Svenska Röda Korset driver fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Sverige: Skellefteå (med filialer i Luleå och Umeå), Uppsala, Skövde, Göteborg och Malmö. Målet för Svenska Röda Korsets behandlingscenter är att ge människor som utsatts för krigstrauman och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver kliniskt behandlingsarbete arbetar vi med att sprida kunskap genom att erbjuda utbildningar och information till olika målgrupper, såväl externt som internt.
Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med start så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse. Placering är på våra filialmottagningar på Magasinsgatan 7 i Umeå respektive Småbåtsgatan 5 i Luleå.
Så här rekryterar vi
Vi välkomnar din ansökan senast den 9 augusti 2026.
Välkommen att kontakta rekryterande chef Therese Landin på mail therese.landin@redcross.se
om du har frågor om tjänsten. Frågar besvaras efter den 3 augusti på grund av semester.
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Besök gärna vår karriärsida för att lära känna Svenska Röda Korset lite bättre. Här hittar du också information om villkor, vår kultur samt kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
972 35 LULEÅ Arbetsplats
Svenska Röda Korset Kontakt
Rekryterare
Ulrika Loinder ulrika.loinder@redcross.se Jobbnummer
9994590