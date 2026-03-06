Fysioterapeut till Reumatologklinikens rehabenhet
2026-03-06
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag, varje dag?
Vi söker en legitimerad fysioterapeut som vill arbeta brett, nära teamet och med hela patientens hälsa i fokus. Hos oss får du variation, samarbete och möjlighet att påverka. Låter det som du? Välkommen att bli vår nya kollega - sök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Reumatologisk rehabilitering ska verka för bibehållen fysisk funktion och livskvalitet samt möjlighet till delaktighet i samhället. Ett aktivt levnadsvanearbete ingår i rehabiliteringen eftersom levnadsvanorna påverkar patientens möjlighet till remmission.
Som fysioterapeut på Reumatologklinikens rehabenhet kommer du att arbeta med varierande uppgifter mestadels inom vår öppenvårdsmottagning, men även i specifika team. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår det att arbeta utifrån en fullständig rehabiliteringsprocess med undersökning, bedömning, behandling och uppföljning av resultatet. Du kommer att ha ett nära samarbete med läkare, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut som bildar ett team runt patienten. Patientundervisning och handledning av studenter ingår också i arbetet.
Om arbetsplatsen
Reumatologkliniken är en liten specialistklinik och har ett länsövergripande ansvar för patienter från 18 år och uppåt med autoimmuna led- och systemsjukdomar. Vi är cirka 35 medarbetare inom olika yrkeskategorier som tillsammans arbetar för en helhetssyn kring patienten. På arbetsplatsen är vi måna om en bra arbetsmiljö, där varje medarbetare är en viktig del i vårt gemensamma uppdrag. Vi har även ett aktivt hälsoteam.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss så därför erbjuder vi dig:
• Ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Du kan läsa mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna vår enhetschef Maria om du vill boka hospitering eller ett förutsättningslöst samtal så berättar hon mer. Du får möjlighet att se våra lokaler, träffa våra medarbetare och få en inblick i vårt arbete. Du hittar kontaktuppgifterna längre ner i annonsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och gärna har tidigare erfarenhet inom yrket och liknande verksamhet. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom reumatologi, beteendemedicin, smärtbehandling eller akupunktur. Har du även kunskap i journalsystemet Cosmic är det meriterande, då vi arbetar i systemet. Eftersom rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker är trygg och stabil som person. Vi ser att du tar ansvar för dina uppgifter genom att strukturera och driva ditt arbete framåt. Du är tydlig i din kommunikation och kan på ett pedagogiskt sätt nå fram till både patienter och medarbetare. Du är lyhörd och uppmärksam i ditt bemötande samtidigt som du har en vilja att hjälpa andra. Teamarbetet är viktigt för oss och därför ser vi att du har förmågan att samarbeta och relatera till andra på ett smidigt sätt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 27 mars 2026.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb.

Region Västmanland
Region Västmanland
