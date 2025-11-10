Fysioterapeut till rehabiliteringsmottagningen, hjärnrehabteamet
2025-11-10
Rehabiliteringsmedicin vid Sandvikens sjukhus tar emot patienter från hela Gävleborgs län. De största diagnosgrupperna är stroke, traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador samt långvarig smärta. Rehabiliteringsmedicin består av en mottagning och en vårdavdelning. Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt. Mottagningen i Sandviken består av läkarmottagning, hjärnrehabteam, smärtrehabteam samt ett ryggmärgskadeteam. Vi söker nu en fysioterapeut/sjukgymnast till hjärnrehabteamet i Sandviken.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Hjärnrehabteamets målgrupp är personer i yrkesför ålder med besvär efter en förvärvad hjärnskada gällande kognitiv förmåga, beteende och/eller psykiskt mående som påverkar vardagen, familj, fritid och arbete/studier. Utredningar görs parallellt av teamets olika yrkeskategorier, där en rehabiliteringsplan upprättas tillsammans med patienten. Vid behov görs förnyade och/eller kompletterande utredningar. I alla ärenden deltar du tillsammans med övriga i teamet för fortlöpande kontakt/uppföljning utifrån mål satta i den individuella rehabiliteringsplanen. Utredningar och behandlingar görs framförallt i teamets lokaler i Sandviken, men vid behov kan hembesök vara att föredra. Kontakt sker även via telefon eller digitalt.
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• utredning, rehabilitering och uppföljning
• uppföljande åtgärder som kan bestå av specialistbehandling
• överlämning till patientens eventuella fortsatta kontakt med fysioterapeut i primärvården
• rådgivning rörande fysisk aktivitet/självträningsprogram.
Hos oss får du
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten
• vara en del av en engagerad och trygg arbetsgrupp där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet i teamet samt med övriga kollegor.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra människor. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete effektivt och du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du kan arbeta självständigt men har också erfarenhet av och trivs med teamarbete.
I rollen som fysioterapeut/sjukgymnast ska du
• vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
• inneha B körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av rehabilitering samt specialistkunskaper i neurologi.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Region Gävleborg, VO Specialmedicin
Lena Vretling, vårdenhetschef lena.vretling@regiongavleborg.se 026-15 59 64
