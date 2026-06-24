Fysioterapeut till Rehabiliteringsmottagning i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjukgymnastjobb / Ystad Visa alla sjukgymnastjobb i Ystad
2026-06-24
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Vill du arbeta på ett litet sjukhus med stora möjligheter? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Lasarettet i Ystad är det välkomnande akutsjukhuset som präglas av öppenhet och gemenskap. Vi har korta kontaktvägar och en närhet till varandra som gör samarbete enkelt. På lasarettet har vi verksamhet dygnet runt och ett brett utbud av specialiserad vård. Vi bedriver både akut och planerad hälso- och sjukvård med omtanke om varje patient. Vårt mål är att vara ett personligt sjukhus i framkant - vi arbetar tillsammans för en god, säker och personcentrerad vård.
Rehabiliteringsmottagningen Ystad servar samtliga slutenvårdsavdelningar vid Lasarettet i Ystad. I ansvarsområdet ingår även rehabiliteringen inom specialiserad öppenvård och specialiserad dagrehabilitering på lasarettet. Enheten består av ungefär 40 medarbetare med olika professioner, såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, kuratorer, vårdbiträde, medicinsk sekreterare, undersköterska och sjuksköterska. Teamarbete är en grund för allt vårt arbete oavsett vilken avdelning vi arbetar på.
Inom professionen träffas vi regelbundet för att planera verksamheten och dela med oss av våra olika specialistområden till varandra vilket ger dig möjlighet att utvecklas vidare. För oss är kompetensutveckling en viktig del av arbetet och vi tror på att ett kontinuerligt lärande skapar förutsättningar för ett långsiktigt spännande och utvecklande arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi ser fram emot att välkomna dig som fysioterapeut och kollega till vårt team på hjärtavdelning och hjärtmottagning. Här möter du patienter med olika typer av hjärtsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt och rubbningar i hjärtrytmen.
Arbetet på avdelningen innefattar bland annat bedömning av fysisk kapacitet, information om fysisk aktivitet och träning, information inför och efter operation. Andningsvård, komplicerade mobiliseringar, förflyttningsbedömningar och andra fysioterapeutiska åtgärder förekommer också. Du ingår i avdelningsteamet tillsammans med en fysioterapeutkollega och övrig avdelningspersonal.
På mottagningen ansvarar du tillsammans med en kollega för bedömning av fysisk kapacitet enligt SEPHIA samt för träning och utvärdering. Du ingår även i hjärtteam tillsammans med sjuksköterska, kurator och dietist.
Du har din fysiska arbetsplats i rehabiliteringsenhetens personalgrupp där du tillsammans med kollegor har en gemensam planering och utveckling.
Vi erbjuder dig ett arbete i ett härligt och kompetent gäng med öppet och positivt arbetsklimat där vi tillsammans arbetar mot tydliga mål. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag samt innehåller viss helgtjänstgöring. Vi är ett litet lasarett, vilket innebär att du som fysioterapeut även behöver viss kompetens inom andra områden. Därför kommer du även få introduktion på övriga avdelningar. Även handledning av fysioterapeutstudenter ingår i tjänsten. Din anställning inleds med en individuellt anpassad introduktion och plan för fortsatt kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har grundläggande datorkunskaper och erfarenhet och kunskap i journalsystemet Melior.
För att trivas i rollen behöver du ha god initiativförmåga samt självständigt kunna bedöma, planera och utvärdera dina arbetsinsatser. Arbetet ställer krav på att du har ett professionellt förhållningssätt, en god förmåga att prioritera och organisera arbetet samt fatta snabba beslut. Med ett genuint intresse för människor har du alltid patienten i fokus. Du arbetar gärna tillsammans med andra och kan snabbt anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare är du engagerad, driven och vill aktivt delta i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet tillsammans med oss. Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Lasarettet i Ystad (visa karta
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271 82 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Ola Sandell, Enhetschef ola.sandell@skane.se 0411-99 52 54 Jobbnummer
9976209