Fysioterapeut till Rehabiliteringsenheten, Torsby
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Torsby Visa alla sjukgymnastjobb i Torsby
2026-02-06
Vill du bli en del av ett engagerat team med stark vi-känsla och stort hjärta? Hos oss får du arbeta nära både patienter och kollegor i en varm och utvecklande miljö.
Din arbetsplats
Rehabiliteringsenheten på Sjukhuset Torsby är en gemensam verksamhet bestående av arbetsterapi-, fysioterapi-, och kuratorsmottagning samt dagrehabilitering. Logoped och hjälpmedelstekniker finns på plats 1-2 dagar/vecka. Verksamheten har eget budget- och personalansvar och bedriver verksamhet inom såväl sluten- som öppenvård.
Hos oss jobbar ett trevligt och blandat gäng med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor/rehabiliteringsassistenter, kuratorer och vårdadministratör som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Vi är 25 medarbetare med stort engagemang som jobbar för att leverera det bästa möjliga omhändertagandet och service till våra patienter och samarbetspartners. Vi arbetar nära sjukhusets samtliga avdelningar och mottagningar samt chef och ledningsgrupp.
Vi-känslan är ständigt närvarande på Sjukhuset Torsby och samtliga enheter har en central roll i arbetet med och kring våra patienter. Vi är ett litet sjukhus i norra Värmland med stort hjärta och engagemang för våra patienter och medarbetare och där alla enheter och samarbetspartners lyfts fram som en viktig del i navet för att arbetet ska flyta på smidigt och säkert för den som besöker oss. Gott samarbete mellan enheterna, korta beslutsvägar och nära kontakt med ledningsgruppen är ett kännetecken för oss.
Hos oss får du 3 000 kronor att använda till motion och annan friskvård. Du har också möjlighet att ägna dig åt friskvård på arbetstid en timme per vecka när arbetet tillåter det. Region Värmland erbjuder även andra förmåner till sina medarbetare som du kan ta del av. Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut arbetar du tillsammans med patienten för att denne ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och självständighet. Du undersöker, bedömer, behandlar, tränar, undervisar och ger patienten råd utifrån dennes specifika behov och målsättning för att uppnå bästa möjliga resultat. Arbetet sker huvudsakligen individuellt med patienter men även i grupp. Även hembesök kan förekomma. Handledning av personal och studenter samt samarbete med anhöriga sker regelbundet i arbetet.
Hos oss kan du komma att arbeta som fysioterapeut inom både sluten- och öppenvård.
När du börjar som fysioterapeut hos oss får du stöd av kollegor på enheten som introducerar dig i din nya roll och på din nya arbetsplats. Inom Regionen får du även tillgång till ett stort nätverk av andra fysioterapeuter med bred kompetens och lång erfarenhet. Här finns också kollegor som arbetar med specialistinriktningar och är experter inom sitt område. Det finns mycket kompetens som du kan ta del av. Det finns möjlighet till regelbunden kompetensutveckling/fortbildning på arbetstid.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har svensk legitimation som fysioterapeut. Vi välkomnar även ansökningar från dig som är i slutfasen av din fysioterapeututbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Erfarenhet som fysioterapeut är meriterande men inget krav. B-körkort är önskvärt.
Vi söker dig som är en öppen, ärlig, positiv och flexibel person som trivs med att samarbeta i team men samtidigt kan ta stort eget ansvar och arbeta självständigt. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet då vi är mån om att hitta rätt person till tjänsten.
Ansökningar hanteras fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
