Fysioterapeut till Rehabiliteringsenheten, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjukgymnastjobb / Sollefteå Visa alla sjukgymnastjobb i Sollefteå
2026-01-08
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rehabiliteringsenheten består av fem arbetsterapeuter, sju fysioterapeuter/sjukgymnaster, tre kuratorer, två logopeder, två dietister samt två rehabassistenter. I fysioterapins uppdrag ingår arbete på vårdavdelningar, dagrehabilitering samt mottagningsverksamhet enskilt och i grupp. Vi har också team för strokerehabilitering i hemmet.
Vi söker nu en fysioterapeut till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Vi värnar om god inskolning samt mentorskap för att ge dig som anställd en trygghet i din profession. Arbetsgruppen på vår enhet har bra stämning och du kommer att ha flera erfarna kollegor som bidrar med kompetens och som bollplank och stöd i din vardag. Möjlighet till fortbildning finns naturligtvis också.
Ditt uppdrag som fysioterapeut innebär ett varierande arbete mellan dagrehab och medicinavdelning med bland annat inriktning mot stroke. Arbete i strokehemrehabteam kan periodvis också ingå i arbetsuppgifterna. Vi arbetar teambaserat där du som fysioterapeut samarbetar tillsammans med arbetsterapeut, logoped och kurator.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande för tjänsten om du
Har relevant arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Är du vår nya kollega? Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
