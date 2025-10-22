Fysioterapeut till rehabenheten, Medicincentrum
2025-10-22
Vi söker en fysioterapeut till vikariat på rehabenheten med placering på infektionsklinikens slutensvårdsavdelning, universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
Rehabenheten är en egen resultatenhet som ingår i Medicincentrum (MC). Enheten tillhandahåller arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer för klinikerna inom MC. Rehabenheten ska erbjuda patienterna: - bästa möjliga rehabilitering och psykosocialt stöd - insatser som ger förutsättningar och stöd för patientens eget ansvar för sin hälsa. Rehabenheten är en egen resultatenhet som ingår i medicincentrum (MC). Enheten tillhandahåller arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer för klinikerna inom Medicincentrum
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter och om dina förmåner hos oss.
Du kommer att arbeta med sedvanliga fysioterapeutuppgifter inom slutenvård som exempelvis bedömning av fysisk förmåga, instruera träningsprogram, mobilisering, instruera andnings-gymnastik samt förskriva hjälpmedel. Viss tjänstgöring på infektionsmottagningen förekommer. Du kommer ha ett nära samarbete med arbetsterapeut som jobbar på avdelningen samt ha mycket samverkan med övrig vårdpersonal.
Arbetsgrupp
Vi samarbetar i team med arbetsterapeut kollega men också med andra yrkeskategorier på avdelningen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Önskvärt med tidigare erfarenhet av slutenvårdsarbete. Meriterande med tidigare erfarenheter av liknande verksamhet och/eller erfarenhet av intensivvårdsarbete. Viktigt med goda kunskaper i svenska språket både gällande tal och skrift.
Du har en god samarbetsförmåga och visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du arbetar effektivt under stressiga förhållanden, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du kan jobba självständigt och ta ansvar för att strukturera din arbetsdag samt vara ödmjuk och ta hjälp av kollegor vid behov. Du trivs med att samarbeta och lära ut/lära av andra. Du är trygg i din profession och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är ett föräldravikariat mellan 12 januari 2026 till och med 12 februari 2027. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.
