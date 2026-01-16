Fysioterapeut till rehab inom vård och omsorgsboende
2026-01-16
Är du legitimerad fysioterapeut och vill göra skillnad i de äldres vardag? Vi söker nu efter en fysioterapeut till rehabsektionen inom vård och omsorgsboende.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i vår verksamhet är du med och skapar förutsättningar för att malmöbon på våra vård- och omsorgsboenden ska leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Du kommer utföra bedömningar och planera insatser kring bland annat rehabilitering, träning och hjälpmedel. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du möter malmöbor med olika diagnoser, bakgrund, utmaningar och behov.
Arbetet sker i team tillsammans med arbetsterapeut och ni kommer ha gemensamt ansvar för era vård- och omsorgsboenden. I teamet ingår även sjuksköterska, omvårdnadspersonal och sektionschef. Tillsammans ger ni personcentrerad vård och omsorg för ett friskare och tryggare liv för malmöbon.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad fysioterapeut (180hp)
• Kan cykla
• Har god svenska i tal och skrift
• Har en god digital kompetens och är van att använda datorn som arbetsredskap
Det är meriterande om har
• Erfarenhet av rehabilitering inom kommunal verksamhet
• Erfarenhet av arbete som fysioterapeut
• Erfarenhet av arbete med äldre patienter
• B körkort
Du som fysioterapeut ser möjligheter och arbetar lösningsfokuserat för att skapa goda helhetslösningar för patienter. Vi värdesätter nytänkande och att du aktivt bidrar till att utveckla verksamheten. Du är lyhörd och har ett respektfullt bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor, och bidrar till ett positivt arbetsklimat och ett framgångsrikt teamarbete. Du arbetar självständigt och strukturerat samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom vissa insatser delegeras behöver du även kunna inta en pedagogisk och handledande roll.
Om arbetsplatsen
Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt fyra rehabundersköterskor, och vi utgår från våra kontor på Erikslustvägen 17 och Gasverksgatan 9. Som nyanställd hos oss får du en introduktion anpassad efter dina erfarenheter och behov, och bjuds in att ta del av Malmö stads utbud av olika kurser, föreläsningar och utbildningar.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
