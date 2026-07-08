Fysioterapeut till Rehab City Norrmalm
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-07-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bli en av oss?
Vi söker nu en fysioterapeut till vår mottagning.
Rehab City Norrmalm ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, en organisation som värdesätter kreativitet och utveckling. På Rehab City Norrmalm är vi totalt cirka 35 medarbetare bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer, administratörer och chefer. Vi erbjuder sammantaget en arbetsplats med kunniga kollegor, gott samarbete, engagemang och högt i tak. Vi har ett tillåtande klimat där alla får ta plats och vårt arbete präglas av arbetslust. Vår mottagning ligger centralt i Stockholm, en kort promenad från både Centralen och Odenplan. Du kan läsa mer om oss på Rehab City Norrmalm (regionstockholm.se)
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv bla genom flextid, möjlighet att planera våra egna scheman och ett generöst friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården träffar du patienter i alla åldrar med många olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Du får gärna ha erfarenhet av och nyfikenhet på bredden i primärvårdsuppdraget. Du kommer att arbeta på vår mottagning och arbetet består av bedömning och behandling av patienter, individuellt och i grupp. Handledning av studenter ingår i uppdraget. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut med kandidatexamen 180 hp, magisterexamen är meriterande
Erfarenhet av primärvård är meriterande liksom påbyggnadsutbildning inom OMT, hjärtrehab, pediatrik, äldres hälsa och neurologi.
Anställningsform:
Tillsvidaretjänst. Heltid 100% eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket innebär att du:
Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och vara en del av ett team
Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och kollegor
Är bra på att prioritera och organisera ditt arbete samt snabbt ställer om till nya förutsättningar
Är social, ansvarstagande, engagerad och har lätt att skapa kontakter
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kalla till intervju.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab City Kontakt
Thomas Airio, Fysioterapeuterna 070-4846052 Jobbnummer
9996070