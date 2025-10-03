Fysioterapeut till primärvårdsrehabilitering Arvika
2025-10-03
Vi söker nu två nya kollegor till fysioterapimottagningen i Arvika, med placering på vårdcentralen Verkstaden.
Här arbetar du med bedömning och enklare behandling i nära samverkan med vårdcentralens övriga professioner - allt för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Din arbetsplats
Fysioterapimottagningen Arvika är en del av primärvårdsrehabilitering västra, som även innefattar arbetsterapi- och fysioterapimottagningar i Säffle, Årjäng och Charlottenberg. Vi jobbar för att det ska bli bra för patienterna inom hela enheten och är flexibla och stöttar varandra när det behövs. Arbete på annan mottagning kan bli aktuellt.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Du möter vårdsökande med varierade behov av undersökning, råd och behandling. Teamarbete och samarbete med andra aktörer är en viktig del. Utöver detta är du en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Erfarenhet av primärvårdsarbete är meriterande. Då det kan förkomma resor i tjänsten behöver du ha B-körkort. Som person är du självgående och initiativrik. Du är engagerad och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primärvårdsrehab västra Kontakt
Henrik Törnqvist, enhetschef 010-8381303,henrik.j.tornqvist@regionvarmland.se Jobbnummer
9538401