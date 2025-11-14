Fysioterapeut till primärvårdsrehabilitering Årjäng
Välkommen till oss! Vi söker en fysioterapeut som vill bidra med engagemang och samarbete i en trivsam arbetsmiljö.
Din arbetsplats
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga gäng! Vi har vår mottagning på vårdcentralen Årjäng och med dig blir vi tre fysioterapeuter. På vår mottagning har vi ett öppet socialt klimat och tycker det är viktigt att finnas till för varandra. Närheten till övriga professioner på vårdcentralen ger oss goda förutsättningar för samverkan och delaktighet.
Vi är en del av primärvårdsrehabilitering västra, som även innefattar arbetsterapi- och fysioterapimottagningar i Säffle och Charlottenberg. Vi jobbar för att det ska bli bra för patienterna inom hela enheten och stöttar varandra när det behövs.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering av personer i alla åldrar, både individuellt och i grupp. Utöver detta är du en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Erfarenhet och intresse av arbete i primärvård är meriterande. Då det kan ingå resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Som person är du självgående och initiativrik. Du är engagerad, har god samarbetsförmåga och ser till hela verksamheten vid beslut och agerande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
