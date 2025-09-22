Fysioterapeut till Primärvårdsrehab Kungsholmen
2025-09-22
Primärvårdsrehab Kungsholmen är en del av Stockholms Sjukhem. Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kiropraktor i nyrenoverade och generösa lokaler på Kungsholmen. Till verksamheten hör också hemrehab, neuroteam samt en specialistfysiomottagning. Här finns en gedigen, flerårig kompetens vilket gör att vi kan erbjuda våra patienter ett professionellt mottagande.
Verksamheten växer och vi söker fler fysioterapeuter till vår mottagning. Hos oss kommer möta patienter med olika diagnoser och besvär men du får gärna ha fördjupad kompetens och intresse inom något område. Om du är prestigelös, flexibel och intresserad av att fortsätta utveckla primärvårdsrehabiliteringen kommer du att trivas hos oss och vi med dig! Här finns generösa kollegor som ställer upp och hjälps åt. Vi lägger stort fokus på kompetensöverföring, utveckling och samverkan. Vårt mål är att ligga i framkant inom primärvårdsrehabilitering i Stockholms län.
Om rollen
Utifrån kompetensområde samt verksamhetens behov möter du patienter i alla åldrar med varierade diagnoser och besvär. Dina arbetsuppgifter består av undersökning, bedömning och behandling/ rehabilitering såväl individuellt som i grupp.
I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter. Dokumentationen sker i journalsystemet TakeCare.
Är du vår kollega?
Vi söker dig med erfarenhet från primärvårdsrehabilitering, gärna med intresse och kompetens inom något specifikt område.
Hög tillgänglighet, god kvalitet och ett bra bemötande är viktigt för oss.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där initiativ- och omställningsförmåga, att ha en positiv inställning och förmåga att strukturera arbetet är betydelsefulla. Variation i arbetet är något du uppskattar och du bidrar gärna med dina perspektiv och kompetens i ett större sammanhang för att proaktivt delta i utvecklingen av framtidens primärvård.
Ansökan och information
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras dom av rekryterande enhetschef för Primärvårdsrehab Kungsholmen Åsa Ahlbom, asa.ahlbom@stockholmssjukhem.se
. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
