Fysioterapeut till primärvårdsklinik i Landvetter
Arthro Therapeutics AB / Sjukgymnastjobb / Härryda Visa alla sjukgymnastjobb i Härryda
Joint Academy och Active söker nu en legitimerad fysioterapeut till vår primärvårdsklinik Active Rehab Landvetter - Varmt välkommen till en arbetsplats där din insats kommer göra skillnad varje dag!
Om rollen
Som legitimerad fysioterapeut på Joint Academy och Active får du en varierad och spännande vardag där du möter patienter i alla åldrar och från olika bakgrunder. Våra patienter har ett brett spektrum av behov, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar där vi ser din breda kompetens som en viktig tillgång för att hjälpa våra patienter.
Hos Active Rehab Landvetter värnar vi om en öppen kultur där teamkänsla är nyckeln till trivsel och utveckling. Hos oss kommer du samarbeta med engagerade kollegor från olika områden som delar en passion för att förbättra människors liv och utveckla framtidens vård. Dina arbetsuppgifter hos kliniken kommer bland annat innefatta:
Ta emot patienter på kliniken med alla olika typer av besvär samt genomföra behandlingar och rehabilitering
Samarbeta med dina kollegor av arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att erbjuda den bästa möjliga vården
Utföra individuell undersökning, bedömning och behandling
Samarbeta med och stötta övriga vårdgivare internt och externt.
Hålla grupper och föreläsningar.
Utifrån klinikens behov kommer du också ha möjlighet att arbeta i Joint Academys digitala vårdplattform. Här kommer du att erbjuda video- och chattkonsultationer, utvärdera patienters behov och utforma skräddarsydda behandlingsplaner - vilket erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsmiljö där du har möjlighet att arbeta digifysiskt.
Tjänsten är en heltidsanställning med start omgående.
Vem är du?
Du är legitimerad fysioterapeut
Erfarenhet från primärvården är meriterande
Du trivs med och vill lära dig arbeta med digitala
Som person är du noggrann, ansvarsfull och strukturerad i ditt arbete
Du är flexibel, öppen för förändring, och kan anpassa dig snabbt efter nya situationer
Du är tålmodig, lyssnar aktivt och kommunicerar effektivt
Du har en god förmåga i såväl tal som skrift vad gäller det svenska och engelska språket
Vad erbjuder vi dig?
En trygg heltidsanställning hos en väletablerad primärvårdsklinik
Möjlighet att bredda din kompetens och komplettera ditt kliniska arbete samtidigt som du är med och formar framtidens digital vård
Arbeta med något som är meningsfullt och förbättrar livskvaliteten för våra patienter
Konkurrenskraftig lön med förmåner inom friskvård, försäkringspaket och pension via kollektivavtal
Arbeta med en spännande mix av kompetenta människor inom andra professioner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jessica@active.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arthro Therapeutics AB
(org.nr 556941-9210), https://www.jointacademy.com/se/sv/kliniker/active-landvetter/
Skansgränd 3 (visa karta
)
438 32 LANDVETTER Arbetsplats
Active Rehab Landvetter Kontakt
Jessica Johansson jessica@active.nu 0706540673 Jobbnummer
9710545