Fysioterapeut Till Palliativ Vård Och Asih I Helsingborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2026-01-23
Vill du arbeta med patientfokuserad vård i ett sammansvetsat team? Då kan du vara den vi söker till detta vikariat! Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team.
Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en verksamhet som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet, oavsett ålder och diagnos. Vården bedrivs i samarbete mellan de fyra kommunerna Helsingborg, Bjuv, Landskrona och Svalöv. Vården är specialiserad utifrån varje enskild patients behov och målet med vården är att erbjuda patienter och närstående avancerad vård, såväl medicinskt som psykosocialt, under dygnets alla timmar. Vi är totalt cirka 80 medarbetare på ASIH och Palliativvårdsavdelningen i Helsingborg. Verksamheten har team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, sekreterare och dietist. Verksamheten utför även konsult- och punktinsatser.
Målet med den specialiserade palliativa vården är att samverka med patient och andra vårdgivare för att lindra de symtom som patienten besväras av för att nå högsta möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov samt att ge stöd åt de närstående. Det övergripande målet för Region Skånes palliativa vård och ASIH är att erbjuda en likvärdig vård för alla invånare i Skåne oberoende av diagnos, ålder och bostadsort. Vi är väldigt stolta över vår verksamhet och hur vården bedrivs, och hoppas på att hitta dig som vill bli en del av oss. Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Tjänsten som fysioterapeut innebär arbete både inom ASIH och vår palliativvårdsavdelning. Som fysioterapeut arbetar du med mobilisering, positionering, gångträning, smärtlindring, ödembehandling och andningsvård med mera. Du genomför även rörlighetsträning av patienter och optimerar deras fysiska förmåga genom utprovning av hjälpmedel. Rollen som fysioterapeut inom den specialiserade palliativa vården är självständig och varierande med patientens välbefinnande i fokus.
Arbetet innebär ett nära samarbete med enhetens arbetsterapeut och det övriga teamet. Du bistår med dina specifika kunskaper ur det fysioterapeutiska perspektivet till patienter samt teammedlemmar. Du deltar varje vecka i multiprofessionella teamronder där syftet är att kartlägga patientens behov och optimera den individuellt anpassade vården. Fokus ligger på att kunna möta varje individ där han/hon befinner sig och öka livskvaliteten utifrån den enskildes förutsättningar. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. I början av din anställning erbjuds du bredvidgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i team och kliniskt arbete i slutenvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då det i tjänsten ingår att vårda patienter i deras hem är även ett giltigt B-körkort ett krav. Det är fördelaktigt om du har några års yrkeserfarenhet. Likaså är det meriterande om du har hjälpmedelskunskap och erfarenhet av arbete med multisjuka patienter i alla åldrar. Det är även meriterande om du har utbildning i akupunktur och mediyoga.
Du har stort intresse för ett patientnära vård- och behandlingsarbete, utveckling och undervisning. För att trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll och arbetar med patienten i fokus, vilket innebär att du har förmåga att se patienten och dennes individuella behov. En stor del av arbetet innebär stöd och samtal, varför du måste vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor på olika plan. Du har ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du värdesätter teamarbete, men att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut är också viktigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
