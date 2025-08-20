Fysioterapeut till Ortopedklinikens rehabenhet
2025-08-20
Är du legitimerad fysioterapeut med erfarenhet från ortopedisk verksamhet eller något du önskar få? Vill du tillsammans med oss jobba mot målet att vår arbetsplats ska bli ett föredöme inom framtidens offentliga sjukvård? Då är det kanske dig vi söker. Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är fysioterapeut och intresserad av att utvecklas inom din profession. Som fysioterapeut på vår klinik ingår arbete på vår ortopediska avdelning med bland annat bedömning av förflyttningsförmåga, bedömning av hjälpmedelsbehov och utprovning av lämpliga hjälpmedel. Övrig tid har du mottagningsverksamhet och träffar patienter med olika ortopediska skador. Många medarbetare uppskattar variationen mellan avdelning- samt mottagningsverksamhet. Utifrån verksamhetens behov, din tidigare erfarenhet och ditt intresse kan du välja att arbeta fördjupat med vissa typer av diagnosgrupper.
Utvecklingsmöjligheterna är goda då vi har bred kompetens inom arbetsgruppen och en spridning i både ålder och erfarenhet. Vi arbetar med mentorskap och lägger stor vikt vid att introducera nya medarbetare i arbetet. Vi har återkommande kompetensutveckling med fysioterapeutgruppen och även hela enheten vilket är ett uppskattat moment.
Vi har ett nära samarbete med våra ortopedkirurger och mottagningspersonal. Tillgång till bassäng samt träningshall finns i våra lokaler.
"Välkommen till en arbetsplats med god stämning och goda möjligheter till egen utveckling. Vi har nära samarbete med våra läkare och det innebär ett stort ansvar med stimulerande arbetsuppgifter och kunskapsutveckling.
/ Veronica Adlerteg, fysioterapeut ortopedklinikens rehabenhet
Om arbetsplatsen
Ortopedkliniken Västmanland har ansvaret för den ortopediska vården i länet. På ortopedklinikens rehabenhet arbetar cirka 35 medarbetare fördelat på arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut alternativt blir legitimerad efter denna termin. Erfarenhet från ortopedisk verksamhet och kompetens inom ortopedisk rehabilitering är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av avdelningsarbete och förskrivningsrätt för hjälpmedel. Har du tidigare arbetat i journalsystemet Cosmic är det meriterande. För arbetet krävs det att du har en god datavana och har kunskaper i svenska i både tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet förutsätter att du är självgående och flexibel. Arbetet är varierat och ofta högt tempo, så du behöver kunna ställa om när planering och prioriteringar ändras. Vi hjälper varandra vid behov och det är viktigt att du tycker om att samarbeta med patientens bästa i fokus. Det här är en möjlighet för dig som vill få goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll som fysioterapeut.
Om du är intresserad av detta vikariat är du välkommen att höra av dig.
Anställningsvillkor
Vikariat 100 % tom 2026-08-23 med arbete dagtid, vardagar. Helgarbete förekommer regelbundet, dock i liten omfattning.
Tillträde under hösten eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 september 2025
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto:
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Bitr. enhetschef
Frida Nilaeus frida.nilaeus@regionvastmanland.se 021-17 34 36 Jobbnummer
9466522