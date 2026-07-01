Fysioterapeut till Ortopedi slutenvård Mölndals sjukhus
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2026-07-01
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Vi söker nu dig som är legitimerad Fysioterapeut med intresse för det fysioterapeutiska arbetet inom ortopedisk slutenvård. Vi kan erbjuda ett varierande och utvecklande arbete i en trevlig och mycket välfungerande verksamhet. Klinik är tillsammans med utbildning, utveckling och forskning våra huvuduppdrag. Hos oss kan du göra skillnad i människors liv samtidigt som du har möjlighet att utveckla din yrkeskompetens inom specialiserad rehabilitering i tvärprofessionellt samarbete. Som fysioterapeut på Fysioterapi Mölndal kommer du att ingå i en generös och ambitiös arbetsgrupp med stort utvecklingsintresse. Fördjupning inom aktuella specialitéer sker kontinuerligt genom individuell utvecklingsplan och förkovran i arbetsgruppen.
Om arbetet
Inriktningen är mot följande arbetsuppgifter:
• Funktionsbedömningar och påbörjad rehabilitering i samband med olika typer av ortopediska operationer.
• Bedömning inför utskrivning till hemmet eller annat boende.
• Planering och överrapportering gällande fortsatt rehabiliteringsbehov.
• Handledning av fysioterapeutstudenter.
Du kommer att samarbeta i team med olika yrkeskategorier och till viss del vara engagerad i sjukhusets friskvård. Delvis placering som fysioterapeut på Mölndals akutmottagning skulle kunna komma ifråga.
Om dig
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår ortopediska verksamhet. Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet av att arbeta som Fysioterapeut inom ortopedisk slutenvård och/eller erfarenhet av akutsjukvård är meriterande.
Du trivs med att arbeta i team, har god samarbetsförmåga och är flexibel. Du klarar av att arbeta i högt tempo vid behov, men prioriterar också när det krävs och kan ta egna initiativ i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 28 (visa karta
)
431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fysioterapi Mölndal Kontakt
SACO Jennie Linvall 031-3430502 Jobbnummer
9988036