Fysioterapeut till område internmedicin med inriktning lungmedicin
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Skövde Visa alla sjukgymnastjobb i Skövde
2026-06-18
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, Tibro
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Utvecklas. Trivs. Gör skillnad!
Som fysioterapeut på Skaraborgs sjukhus är du en mycket viktig pusselbit för patienternas välmående och livskvalitet. Vårt ambitiösa team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter rehabassistenter och vårdadministrativa sekreterare arbetar brett över hela sjukhuset inom alla somatiska verksamheter, tillsammans för patientens bästa.
Vi arbetar också tillsammans för att utveckla vår verksamhet - vi befinner oss mitt i digitaliseringens och nytänkandets era! Vill du bidra med just din goda kompetens och hjälpa dig själv och andra att utvecklas i din profession? Är du nyfiken på hur vi kan använda allt det nya för att utveckla framtida vårdformer? Då är Skaraborgs Sjukhus arbetsplatsen för dig.
Vill du veta mer om oss, gå in på Arbetsterapi och fysioterapi - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut till området allmän internmedicin med inriktning lungmedicin. Du möter personer med olika internmedicinska åkommor som är i behov av fysioterapeutiska insatser inom både slutenvård och öppenvård. I det dagliga arbetet har du som ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast en central roll i teamet. Insatserna innehåller åtgärder såsom bedömning av funktionsförmåga, träning utifrån patientens behov samt utprovning av hjälpmedel. Patienten ska få tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle och självklart vara delaktig i sin vård.
Vi har samarbete med högskolor runt om i landet och handledning av fysioterapeutstudenter ingår i arbetet. Om behov uppkommer kan arbete inom annat område än internmedicin bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med lägst kandidatexamen, gärna med erfarenhet av arbete inom internmedicinsk öppen- och/eller slutenvård. Goda kunskaper i skrift och tal i det svenska språket är ett krav.
Du har lätt att samarbete med olika professioner samt att du har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Vi välkomnar även dig som är ny i yrket och anpassar introduktionen efter dina behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tveka inte att söka ett intressant och utvecklande arbete i vilket du kommer att få arbeta tillsammans med många kompetenta och trevliga kollegor! Vi har mentorskapsprogram där du kan ges möjlighet att delta som nyanställd. Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningstiden
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-enheten (visa karta
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541 85 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 9, Arbetsterapi/Fysioterapi Kontakt
Lisa Carlsson 0500431000 Jobbnummer
9969719