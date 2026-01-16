Fysioterapeut till neurorehab Mjölby/Motala
Fysioterapeut till neurorehab - gör skillnad för livet framåt!
Vill du arbeta i ett team där din kompetens verkligen gör skillnad? På neurorehab inom Rehab väst får du möjlighet att hjälpa patienter med neurologiska diagnoser att återfå funktion och livskvalitet - samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll.
Vårt erbjudande
Rehab väst är en del av närsjukvården i västra Östergötland inom Region Östergötland. Verksamheten erbjuder rehabilitering i primärvård och specialistvård. Rehabilitering bedrivs i huvudsak Lasarettet i Motala och i Mjölby men också på vårdcentralerna i Vadstena och Ödeshög. Inom närsjukvården i väster finns en nära samverkan mellan enheterna vilket skapar goda förutsättningar för utveckling, delaktighet och samarbete.
Rehab väst är en akademisk enhet med höga ambitioner inom utbildning, utveckling och forskning. Här arbetar totalt cirka 85 medarbetare med bred och djup kunskap i form av administratörer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och kuratorer. Vi har nära samverkan med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, länets övriga rehabiliteringsorganisationer och vårdcentraler i västra länsdelen.
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter och om dina förmåner hos oss.
Vi söker en fysioterapeut till neurorehab i Mjölby och Motala. Vårt team innefattar både våra mottagningar i Mjölby och Motala samt den Specialiserade Rehabiliterande Hemsjukvården (SRH). Arbetet inriktar sig i huvudsak mot patienter som har neurologiska diagnoser men även patienter som är amputerade och bedöms bli protesgångare förekommer. På neurorehab samarbetar det multiprofessionella teamet tillsammans för att uppnå bästa möjliga funktion- och aktivitetsnivå.
Du kommer att arbeta på våra mottagningar i Mjölby och Motala men även inom specialiserad hemrehabilitering (SRH). Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bedömning, träning/åtgärder utifrån individuellt uppsatta mål samt upprättande av rehabiliteringsplan. Sidledsansvar med flera aktörer och handledning av studenter, personal och anhöriga är vanligt i det dagliga arbetet. Du kommer bli väl omhändertagen av dina nya kollegor när du börjar hos oss och du kommer att omfattas av Rehab västs introduktionsprogram. Du är en del av en utvecklingsdriven verksamhet med goda möjligheter till relevant fortbildning.
Arbetsgrupp
Din närmaste arbetsgrupp består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter, men du samarbetar också nära med logoped och kurator. Tillsammans skapar vi en trygg och stödjande arbetsmiljö där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Om mig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av arbete inom neurologisk rehabilitering är meriterande. Arbetet kräver att du har goda språkkunskaper i svenska. Körkort är ett krav.
Det är viktigt att du är trygg i din roll och har en empatisk förmåga. Du kommer att arbeta i team vilket kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet samtidigt som du träffar patienterna själv och behöver känna dig trygg i att ta egna beslut i patientarbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
