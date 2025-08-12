Fysioterapeut till neurorehab Mjölby/Motala
Rehab väst är en del av närsjukvården i västra Östergötland inom Region Östergötland.
Verksamheten erbjuder rehabilitering i primärvård och specialistvård. Rehabilitering bedrivs i huvudsak på lasarettet i Motala och i Mjölby men också på vårdcentralerna i Vadstena och Ödeshög. Inom närsjukvården i väster finns en nära samverkan mellan enheterna vilket skapar goda förutsättningar för utveckling, delaktighet och samarbete.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Rehab Väst är en akademisk enhet med höga ambitioner inom utbildning, utveckling och forskning. Här arbetar totalt cirka 85 medarbetare med bred och djup kunskap i form av administratörer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och kuratorer. Vi har nära samverkan med Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet, länets övriga rehabiliteringsorganisationer och vårdcentraler i västra länsdelen.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en fysioterapeut till vårt neurorehab-team i Mjölby och Motala. Vårt neurorehab-team innefattar både våra mottagningar i Mjölby och Motala samt den Specialiserade Rehabiliterande Hemsjukvården (SRH). Arbetet inriktar sig i huvudsak mot patienter som har neurologiska diagnoser men även patienter som är amputerade och bedöms bli protesgångare förekommer. På neurorehab samarbetar det multiprofessionella teamet med särskild kunskap och kompetens nära för att uppnå bästa möjliga funktion- och aktivitetsnivå.
Du kommer att arbeta på våra mottagningar i Mjölby och Motala men även inom specialiserad hemrehabilitering (SRH). Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bedömning, träning/åtgärder utifrån individuellt uppsatta mål samt upprättande av rehabiliteringsplan. Sidledsansvar med flera aktörer och handledning av studenter, personal och anhöriga är vanligt i det dagliga arbetet. Du kommer bli väl omhändertagen av dina nya kollegor när du börjar hos oss och du kommer att omfattas av Rehab västs introduktionsprogram. Du är en del av en utvecklingsdriven verksamhet med goda möjligheter till relevant fortbildning.
Arbetsgrupp
Den närmsta arbetsgruppen består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter, men du arbetar också nära logoped och kurator.
Om mig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av arbete inom neurologisk rehabilitering är meriterande. Arbetet kräver att du har goda språkkunskaper i svenska. Körkort är ett krav.
Det är viktigt att du är trygg i din roll och har en empatisk förmåga. Du kommer att arbeta i team vilket kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet samtidigt som du träffar patienterna själv och behöver känna dig trygg i att ta egna beslut i patientarbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Rehab väst
Enhetschef Emelie Källbom Björk 010-1047840.
