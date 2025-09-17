Fysioterapeut till neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2025-09-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Tycker du om att arbeta i team där samarbete och engagemang värderas högt? Nu söker vi en fysioterapeut till vår intensivvårdsavdelning då en av klinikens tre fysioterapeuter ska vara föräldraledig.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter, läs även gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Neurokirurgiska kliniken på US i Linköping är en av sju specialistkliniker inom neurokirurgi i Sverige. Klinikens upptagningsområde är sydöstra sjukvårdsregionen med cirka en miljon invånare. Verksamheten bedrivs som sluten- och öppenvård och har cirka 200 medarbetare. Neurokirurgiska kliniken består av en vårdavdelning, postoperativ avdelning, intermediärvårdsenhet (NIMA), intensivvårdsavdelning (NIVA) samt en mottagningsenhet. Den neurokirurgiska verksamheten är en högkvalificerad disciplin med avancerade kirurgiska åtgärder.
Vi arbetar i team där samarbete och engagemang värderas högt. Ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper är en självklarhet. Nu söker vi dig som vill jobba som fysioterapeut på Neurokirurgiska kliniken med framför allt fokus på NIVA. Som fysioterapeut hos oss arbetar du med framförallt neurologiska bedömningar, mobilisering och respiration.
Du kommer att ha stor frihet att påverka din arbetsdag då du själv planerar din arbetsdag utifrån verksamhetens behov. Utöver det huvudsakliga arbetet på NIVA kommer visst arbete även ske på klinikens övriga enheter vilket ger en stor möjlighet till en varierande arbetsdag.
Arbetsgrupp
Patientarbetet sker i nära samarbete med erfarna undersköterskor och sjuksköterskor, patientarbetet är starkt teambaserat. Du kommer att samarbeta med två fysioterapeutkollegor och kommer att ingå i ett rehabteam med arbetsterapeut, och kurator.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av intensivvård och/eller neurologi .
Då patientens och verksamhetens behov hastigt kan förändras är det viktigt att du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ser möjligheterna i förändringar. Då arbetet är teambaserat har du förmågan att arbeta bra tillsammans med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetet är självständigt vilket kräver att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Neurokirurgiska kliniken US Kontakt
Åsa Dahl asa.dahl@regionostergotland.se 010-1034310 Jobbnummer
9513371