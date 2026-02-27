Fysioterapeut till Neuro- och hjärnskadeteamet på Vuxenhabiliteringen
Region Örebro län / Sjukgymnastjobb / Örebro Visa alla sjukgymnastjobb i Örebro
2026-02-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad fysioterapeut med intresse för habilitering till neuro- och hjärnskadeteamet i Örebro!
Neuro- och hjärnskadeteamet på Vuxenhabiliteringen i Örebro län ger habilitering till personer som har en hjärnskada, neurologisk sjukdom och/eller ett rörelsehinder. Målet med våra insatser är att de personer med funktionsnedsättningar som vi möter ska nå ökad delaktighet och tillfredsställelse i sitt vardagsliv. Vi är ett team med god sammanhållning och högt i tak, där våra yrkesprofessioner kompletterar varandra. I teamet ingår fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och logopeder. Teamet har vid behov tillgång till neurologläkare som konsulteras i medicinska frågor. Vi utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus. Vi involverar närstående och personal/personliga assistenter i arbetet. Vi samverkar med nätverket och andra aktörer som svarar för insatser till vår målgrupp.
Vuxenhabiliteringen har även länsövergripande verksamheter för andra målgrupper såsom autismteamet, teamet för intellektuell funktionsnedsättning, teamet för sinnesbaserad behandling - upplevelsen/musikterapi och Afasihuset.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Fysioterapeut till Neuro- och hjärnskadeteamet på VuxenhabiliteringenPubliceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i neuro- och hjärnskadeteamet har du ett brett och omväxlande arbetsfält och blir en del i ett team. I arbetsuppgifterna ingår ett aktivt deltagande i teamarbetet och generellt habiliteringsarbete som nybesök, individuella habiliteringsplaner och nätverksmöten. Vi jobbar för att ge våra patienter de bästa förutsättningarna i vardagen och du kommer att arbeta både direkt med patient och anhöriga och indirekt till nätverket genom konsultativt arbete. Du planerar självständigt ditt arbete i nära samverkan med hela ditt team och utgår från Karlahuset i Örebro och täcker våra länsdelar. Du träffar patienterna på våra mottagningar, vid hembesök och på deras arbetsplatser. Du utför insatserna ensam eller tillsammans med annan profession ur teamet.
Våra patienter har ofta spasticitetsproblematik, felställningar och motoriska svårigheter. Som komplement till övriga vården bedömer du behov och erbjuder insatser kring positionering, mobilisering och smärtlindring. Du gör funktionsbedömningar, initierar behandlingar, provar ut och förskriver stå-, gång- och träningshjälpmedel, utformar hemträningsprogram, erbjuder träningsperioder (bland annat i bassäng) och instruerar/utbildar nätverk och personalgrupper. På Vuxenhabiliteringen har vi tillgång till träningsverksamhet i bassäng och träningssal. Här har vi även hjälp av rehabassistent.
Du har nära samarbete med arbetsterapeuterna vid insatser gällande komplicerat sittande. Vi har också nära samarbete med hjälpmedelskonsulent på Centrum för hjälpmedel vid komplicerat sittande. Vid behov remitterar du till ortopedteknik eller andra specialistenheter och ibland följer du med patienten dit. Vi har även ett nära samarbete med ortopedläkare och ortopedingenjör. Du kan ha rådgivande samtal kring hälsosamma levnadsvanor och ger även råd och stöd för att hitta vägar att öka patientens aktivitetsnivå.
Vi ser positivt på nya idéer för att utveckla verksamheten och möjlighet finns att påverka arbetet och utbudet av behandlingsinsatser. När du börjar arbeta hos oss kommer du att få handledning av erfarna kollegor upplagt efter dina behov. Du kommer även att delta på fysioterapeuternas yrkesträffar varje månad.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Meriterande är intresse och erfarenhet från habiliteringen och de aktuella målgrupperna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vilket för oss innebär intresse och fallenhet för samverkan i teamet, inom Vuxenhabiliteringen och med externa samverkanspartners.
Då arbetet innefattar både teamarbete och samverkan med andra vårdgivare och myndigheter är god samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga egenskaper. Vidare är det av stor vikt att du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi söker dig som gillar utmaningar och finner drivkraft i att se lösningar och möjligheter i komplexa situationer.
B- körkort är ett krav då resor i tjänsten ingår.Så ansöker du
Intervjuer kan ske löpande eller vid dessa datum: 23/3 kl 8:30-10 och 25/3 kl 13:00-17:00.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Linda Westling 019-602 90 34 Jobbnummer
9767000