Fysioterapeut till närvårdsavdelning och primärvårdsrehabilitering, Säffle
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Säffle Visa alla sjukgymnastjobb i Säffle
2025-10-03
Vi söker nu en medarbetare till en tjänst som kombinerar arbete på närvårdsavdelning med arbete i primärvårdsrehabiliteringen i Säffle.
Din arbetsplats
Närvårdsavdelning 95 har 14 vårdplatser och bedriver geriatrisk vård dygnet runt. Avdelningen erbjuder vård inom bland annat medicin, ortopedi och palliativ vård. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och vårdadministratör. Det är en arbetsgrupp med blandad ålder, som gillar teamarbete och trivs tillsammans.
Primärvårdsrehabiliteringen i Säffle består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistent och vårdadministratör som jobbar tillsammans för värmlänningarnas bästa.
Har du erfarenhet av slutenvårdsarbete men är intresserad av arbete i primärvården är detta en tjänst för dig!
Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter inom professionen, flexibel arbetstid och ett omväxlande självständigt arbete. Vid nyanställning får du en mentor som vägleder dig i vårt arbetssätt för att du ska få en så bra start som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Arbetet på närvårdsavdelningen innebär bedömning och viss behandling av inneliggande patienter utifrån behov, i nära samarbete med arbetsterapeut och övrig vårdpersonal på avdelningen samt rehabpersonal i länets kommuner. Arbetet på närvårdsavdelningen sker på dagtid under vardagar.
Som fysioterapeut i primärvård arbetar du för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Du möter vårdsökande med varierade behov av undersökning, råd och behandling. Teamarbete och samarbete med andra aktörer förekommer också. Utöver patientarbetet är du också en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Om du har erfarenhet av arbete inom slutenvården är det meriterande. Då det kan förkomma resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Som person är du initiativtagande och bidrar gärna med nya idéer. Du ser helheten och fattar beslut med hela verksamheten i åtanke. Dessutom trivs du med att samarbeta, vilket är viktigt då arbetet sker i team.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
