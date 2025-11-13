Fysioterapeut till Närsjukvård Öst, Rehabenheten Sala
2025-11-13
Om du vill ha ett omväxlande och stimulerande arbete på vår klinik som är en del av omställningen till Nära vård i Västmanland så är detta jobbet för dig.
Välkommen till en arbetsplats som står inför en spännande tid av utveckling!
Om arbetsplatsen
Närsjukvård öst har verksamhet både i Sala och Västerås. På kliniken bedrivs närsjukvård genom att tillgodose invånarnas behov av basal internmedicinsk specialistvård, specialiserad palliativ vård, avancerad hemsjukvård via AH-team och kvalificerade rehabiliteringsinsatser samt mobila närvårdsteam i samverkan med kommunernas hemsjukvård.
I Sala finns en närsjukvårdsavdelning-avd 1, ett AH-team och ett närvårdteam, medicinmottagning samt en rehabiliteringsenhet-rehabenheten. I Västerås har kliniken uppdrag att driva en närsjukvårdsavdelning Västerås (NÄVA). Det finns en specialiserad palliativ avdelning, ett palliativt rådgivningsteam, ett AH- team och ett närvårdsteam.
På Rehabenheten arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, logoped och rehabassistenter. Vi tillhandahåller rehabresurser till alla våra enheter i Sala, men har även en fysioterapi-kurator-logopedmottagning samt teambaserad öppenvård. Vi jobbar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Vi erbjuder dig:
• att tillsammans med kollegor skapa en god vård för våra patienter.
• en arbetsplats med god arbetsmiljö med möjlighet till delaktighet, inflytande samt kompetensutveckling.
• delta i arbetet mot en mer digitaliserad verksamhet. Vi provar gärna nya digitala arbetsverktyg.
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta på vår vårdavdelning, men arbete inom öppenvård kan även förekomma beroende på hur behov och önskemål ser ut. Oavsett var du jobbar kommer du att ingå i olika team kring patienterna och träffa patienter inom flera olika funktionsområden. Vidare kommer du att ges möjlighet att vara delaktig kring denna utveckling. Arbetet omfattar fysioterapeutiska arbetsuppgifter såsom bedömning, behandling, träning individuellt eller i grupp, planering inför utskrivning samt förskrivning av hjälpmedel.
Vi samverkar även med kommunens rehabteam som vi nu är samlokaliserade med i våra nya lokaler. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut gärna med några års erfarenhet av arbete inom vården. Har du arbetat med eller är intresserad av patienter med olika rehabiliteringsbehov, medicinskt multisjuka patienter och inom palliativ vård är denna tjänst något för just dig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ortopedisk rehabilitering men även kunskaper inom det internmedicinska området tex KOL- hjärt-rehabilitering samt inom stroke och cancer/ palliativ vård. Vi värdesätter dessutom om du har intresse eller erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering. Vidare ser vi att du har god kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du som söker är trygg och stabil som person. Vi ser att du tar ansvar för dina uppgifter genom att strukturera och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och kan snabbt ändra förhållningssätt för att anpassa dig till nya omständigheter när situationen kräver det. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt samtidigt som du är uppmärksam för patienters olika behov. Eftersom du kommer att arbeta i team ser vi att du har god samarbetsförmåga, där du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, 6 mån med möjlighet till förlängning. Heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 4 december 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
