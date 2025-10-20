Fysioterapeut till Nära Vårds mobila rehabteam Skåne
Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2025-10-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett team där gemenskap, kvalitet och engagemang står i fokus? Då är du varmt välkommen till Attendos HSL-organisation, Nära Vård, där vi brinner för att skapa trygg och meningsfull vård för patienterna.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt mobilt rehabteam med arbetsterapeuter och fysioterapeuter som tillsammans arbetar för hög patientsäkerhet och det där "lilla extra" i vardagen inom äldreomsorgen på särskilt boende.
Du ingår i ett större nätverk av rehabkollegor, både i Skåne och i resten av Sverige, med fokus på kvalitet och kontinuerlig utveckling.
Beskrivning av tjänsten Som fysioterapeut hos oss har du ett helhetsansvar för patienternas rehabilitering. Du genomför bedömningar, planerar och genomför åtgärder, dokumenterar insatser samt förskriver medicintekniska produkter utifrån individuella behov. En viktig del av ditt arbete är också att handleda och utbilda omsorgspersonal för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård.
Du arbetar nära arbetsterapeutkollega, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. I vårt mobila team pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och vi söker därför dig som tycker det är spännande att testa nya arbetssätt samt bidra till förbättringar.
Förutom kliniskt arbetet kommer du bland annat hålla utbildningar, som exempelvis förflyttningsutbildningar för omvårdnadspersonal, främst i vår utbildningslokal i Lund. Här har du möjlighet att påverka innehåll och upplägg tillsammans med utbildningsansvarig.
Du får stöd av en gruppchef med bakgrund som legitimerad fysioterapeut och MAR samt ett engagerat team av kollegor med bred kompetens.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med ett genuint engagemang för äldreomsorg och ett intresse för att arbeta i team. Du är en ansvarstagande och självständig person som möter andra med ödmjukhet och professionalism. Med en flexibel inställning och ett pedagogiskt förhållningssätt trivs du med att handleda, inspirera och skapa trygghet i mötet med både patienter och kollegor.
Hos oss får du
Attendo och Nära Vård är en trygg och värderingsstyrd arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter till utveckling och karriär:
Tillsvidareanställning 80-100 % (enligt överenskommelse)
Arbetstid måndag-fredag
Konkurrenskraftig lön
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och personalförmåner via AttendoPlus (i samarbete med Benify)
Nära ledarskap och god arbetsmiljö
Härliga, kompetenta kollegor som stöttar varandra
Möjlighet att påverka verksamheten och bidra till framtidens vård och omsorg Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Legitimation som fysioterapeut
B-körkort (tillgång till verksamhetsbil finns)
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Vi erbjuder individuell introduktion och mentorskap. Vi vill att du ska känna dig trygg i din roll!
Om rekryteringsprocessen
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret samt giltig fotolegitimation. Du behöver även styrka din rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, ansök redan idag!
Nära Vård - en del av Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag, grundat 1985. Vi är verksamma inom äldreboende, hemtjänst/hemsjukvård och LSS. Attendo Nära Vård är Attendos egen HSL-organisation med de legitimerade yrkenas behov och intressen i fokus.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens genomsyrar allt vi gör och bidrar till trivsel, delaktighet och arbetsglädje för både patienter och medarbetare.
Vi söker dig som sätter laget före jaget och vill vara med och utveckla framtidens vård och omsorg.
Välkommen med din ansökan!
För frågor om tjänsten, kontakta: Tina Jeppsson, gruppchef rehabteamet tina.jeppsson@attendo.se
eller 0708-971377 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Tina Jeppsson tina.jeppsson@attendo.se Jobbnummer
9564044