Fysioterapeut till Lidingö 80-100% mobilt rehabteam

Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Lidingö
2026-03-15


Fysioterapeut 80-100 % till Mobilt Rehabteam - Norra Stockholm
Vill du arbeta i ett starkt rehabteam där du får både självständighet och kollegialt stöd? Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut till vårt Mobila Rehabteam i Norra Stockholm.
Attendos mobila rehaborganisation i Stockholm består av två team - ett på norra sidan och ett på södra sidan. Tillsammans bildar vi ett stort nätverk av arbetsterapeuter och fysioterapeuter där vi samarbetar, utvecklar arbetssätt och stöttar varandra i vardagen.
Varje termin träffas vi för gemensamma teamdagar och kompetensutbyte, vilket gör att du både får en nära teamkänsla och ett stort professionellt nätverk.

Om tjänsten
Du kommer att tillhöra vårt Norra rehabteam, som består av 14 arbetsterapeuter och fysioterapeuter, och delta i APT på vårt kontor i Täby cirka en gång per månad.
I ditt dagliga arbete kommer du främst att arbeta på två trivsamma äldreboenden på Lidingö, där du samarbetar nära med en erfaren arbetsterapeut. Fast schema med 4 dagar, 80%.
Vill du arbeta 100 % finns möjlighet att den femte dagen täcka upp på någon av våra andra verksamheter i Stockholm där behov finns.
För rätt person finns även möjlighet att hålla förflyttningsutbildningar för personal på våra verksamheter.
Vi är dessutom i en expansiv fas, vilket innebär att du har möjlighet att vara med och påverka hur vi utvecklar vårt arbete framåt.

Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i vårt mobila rehabteam arbetar du nära både boende och personal och är en viktig del av det multiprofessionella teamet.
Arbetet kan bland annat innebära:

Bedömning av rörelse- och funktionsförmåga

Rehabiliterande och förebyggande insatser

Förskrivning och uppföljning av hjälpmedel

Handledning och stöd till omvårdnadspersonal

Samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och övrig personal

Du arbetar återkommande på samma verksamheter vilket ger kontinuitet, goda relationer och möjlighet att följa utvecklingen hos de boende.
Som stöd i ditt arbete har du din närmaste chef som är legitimerad fysioterapeut, samt ett stort rehabteam med erfarna kollegor.
Vi söker dig som
är legitimerad fysioterapeut / sjukgymnast

gärna har erfarenhet från äldreomsorg eller liknande verksamhet

trivs i en roll där du arbetar självständigt men i nära samarbete med andra

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tillsvidareanställning

80-100 % tjänstgöringsgrad

Provanställning 6 månader

Arbetstid: måndag-fredag 08:00-16:30 eller enligt överenskommelse

Tillträde: enligt överenskommelse

Körkort är meriterande men inget krav

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du arbeta i ett engagerat rehabteam där kompetens och samarbete står i centrum.
Vi erbjuder bland annat:

introduktion och stöd från erfarna kollegor

ett stort nätverk av arbetsterapeuter och fysioterapeuter

möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt

årlig kickoff och planeringsdagar

kompetensutveckling och utbildningar

kollektivavtal och friskvårdsbidrag

förmånsportal Attendo+ via Benify

Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss i arbetet för att skapa trygg omsorg och en god arbetsmiljö.

Så ansöker du
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret samt giltig legitimation visas upp. Du behöver också kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige samt visa upp kopia på din yrkeslegitimation.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför gärna din ansökan redan idag.
Välkommen att bli en del av vårt rehabteam!

Sista dag att ansöka är 2026-05-31
