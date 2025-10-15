Fysioterapeut till Kavlagården i Huskvarna
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Jönköping Visa alla sjukgymnastjobb i Jönköping
2025-10-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Jönköping
, Haninge
, Borås
, Mjölby
, Motala
eller i hela Sverige
Hos oss på Vardaga arbetar vi tillsammans för att ge varje individ en meningsfull vardag och ett liv med livskvalitet. I denna delade roll kombinerar du fysioterapeutiska insatser med ett kreativt arbete kring aktiviteter. Du arbetar i nära samverkan med en fysioterapeutkollega och tillsammans ansvarar ni för att främja rörelse, hälsa och delaktighet för våra boende.
Tjänstens omfattning och innehåll. I vårt team arbetar idag en arbetsterapeut på heltid och en fysioterapeut på deltid (50%). Bådas tjänster är delade mellan ansvar för rehabinsatser och arbete med aktiviteter.
Nu söker vi dig som fysioterapeut för att komplettera teamet med ytterligare 50%. Även du kommer att kombinera dina arbetsuppgifter med hälften av tiden för rehabinsatser och den andra hälften som aktivitetspedagog. Tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och utveckla insatser som stärker våra boendes rörelseförmåga, hälsa och livskvalitet. Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du få nya arbetsuppgifter? Hos oss har du möjlighet att arbeta i andra delar av organisationen eller bli chef.
Om Kavlagården
Vardaga har vunnit upphandlingen av Kavlagården och tar över driften den 2 februari 2026. Kavlagården är ett modernt äldreboende med 46 ljusa lägenheter, fördelade på fem enheter. Här erbjuder vi omsorg till både personer med somatiska sjukdomar och personer med demenssjukdom - alltid med individens behov och livskvalitet i fokus.
Ditt uppdrag
Som fysioterapeut ansvarar du för att bedöma, behandla och följa upp de boendes rörelseförmåga samt prova ut hjälpmedel. Du handleder personal i förflyttningsteknik och bidrar med ett rehabiliterande synsätt i vardagen.
I rollen som aktivitetspedagog planerar och genomför du aktiviteter tillsammans med kollegor och aktivitetsombud. Du inspirerar till en aktiv vardag, ansvarar för våra sociala medier och samarbetar med lokala aktörer som skolor och föreningar.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat som kräver stor kunskap om vård/omsorg
tycker om att möta människor i olika situationer
är ansvarsfull, driftig och har ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt
har god förmåga att samarbeta likväl som att arbeta självständigt
trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: 50% Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 2 februari 2026 Sista dag att ansöka är Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: simon.zeitelberg@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!
Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Jenny Söderkvist jenny.soderkvist@vardaga.se +46 73 377 56 21 Jobbnummer
9558525