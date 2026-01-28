Fysioterapeut till Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset!
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2026-01-28
Är du fysioterapeut och vill arbeta med högspecialiserad vård i ett välfungerande multidisciplinärt team? Då är du välkommen att ansöka till oss!
Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset är Region Stockholms enda specialistklinik för behandling av skador och sjukdomar i händerna.
Kliniken har regionansvar för Stockholms - och Gotlands län. Klinikens integrerade rehabiliteringsteam består av 14 medarbetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter gemensamt organiserade under egen enhetschef.Publiceringsdatum2026-01-28Beskrivning
Arbetet inom handrehabilitering innefattar pre- och postoperativ träning och behandling i nära samarbete med övriga personalkategorier.
Vi behandlar patienter i alla åldrar, allt från barn med medfödda missbildningar till svåra handtrauman. Patientarbetet bedrivs till största del polikliniskt. Arbetet är mycket stimulerande med ett högt tempo. Kvalitetssäkring och FoUUi-frågor är en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Legitimerad Fysioterapeut med god anatomisk och biomekanisk kunskap och förståelse inom övre extremiteten. Vi ser gärna att du har erfarenhet från primärvård, handkirurgisk, ortopedisk eller pediatrisk verksamhet. Magister-/masterexamen är meriterande.
Övriga upplysningar
Intervjuer sker löpande. Södersjukhuset tillämpar registerkontroll innan anställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
