Fysioterapeut till Hälsocentralen Ånge, Sundsvall
2026-06-02
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Hälsocentralen Ånge är en personlig hälsocentral med ca 20 anställda och ansvarar för ca 4600 listade patienter. Vi har en familjär stämning, trogna patienter och ett tillitsbaserat ledarskap. Vi arbetar i fina och välkomnande lokaler. Verksamheten präglas av patientsäkerhet, servicekänsla och ett gott bemötande på alla nivåer. Hos oss arbetar ett antal olika professioner såsom specialistutbildade allmänläkare, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, rehabkoordinator, fysioterapeut och medicinska sekreterare. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion baserat på tidigare erfarenheter och behov.
Vi söker en fysioterapeut till oss. Tjänsten avser ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse till och med 2027-04-30, med eventuell möjlighet till förlängning.
ArbetsuppgifterArbeta med fysiska besök/behandlingar
Leda träningsgrupper
Hjälpmedelsförskrivning
Bedöma och behandla patienter med besvär från rörelse-/stödjeapparaten
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad fysioterapeut
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har utbildning inom Ortopedisk manuell terapi (OMT)
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Rekryterande chef
Lillemor Olofsson lillemor.olofsson@rvn.se +4669015693 Jobbnummer
9941668