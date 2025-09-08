Fysioterapeut till Hälsan Östertälje Mottagning
Information om arbetsplatsen
Hälsan Östertälje är en enhet för primärvårdsrehabilitering i Södertälje.
Vi har lång erfarenhet av att bedriva rehab. Nu har vi en lucka att fylla på mottagningen. Är det något för dig?
I personalstyrkan finns det fysioterapeuter, arbetsterapeuter, receptionister, dietister och kiropraktorer. Alla har god erfarenhet av primärvård och en positiv inställning till att samarbeta interprofessionellt. Tillsammans arbetar vi för en kvalitativ vård och ett gott omhändertagande av våra patienter. Samtidigt har vi roligt på jobbet!
Hos oss finns en möjlighet att till stor del själv styra sina arbetstider. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Vi har friskvårdsbidrag och möjlighet finns att träna på mottagningens gym.
För mer info se www.ptj.se/halsan
Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om patientarbete på kliniken. Du har till uppgift att undersöka och behandla patienter som söker fysioterapeut i primärvården. Du har tillgång till eget behandlingsrum och ett stort gym. Behandling kan även ske i grupp. Journalskrivning sker i TakeCare. Handledning av studenter kan ingå i uppdraget. Det finns även möjlighet att kombinera med arbete inom hemrehab.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vidareutbildning och erfarenhet är meriterande. Tjänsten kan passa både dig med erfarenhet och som är ny i yrket. Vi har ett väl inarbetat mentorskap för att säkerställa bästa möjliga introduktion och vi är ett stort gäng fysioterapeuter som hjälper varandra i det dagliga arbetet.Dina personliga egenskaper
Du är positiv, flexibel och tar initiativ. Du är en bra lagspelare och trivs med att samarbeta med kollegor. Du har ett gott bemötande och ett mångkulturellt kunnande. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Övrig information
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Är du sökande och har frågor eller funderingar kring denna tjänst, tveka inte att höra av dig! Skulle du vilja söka tjänsten via mejl går det bra att skicka CV och personligt brev till sara.warnquist@ptj.se
.
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Vi är inte heller intresserade av att hyra personal, tack.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
