Fysioterapeut till Habiliteringsmottagningen ungdom/vuxen, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 700 anställda. Habiliteringen i Västernorrland är en länsgemensam verksamhet som har ca 100 medarbetare med placering i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Habiliteringens målgrupp är personer med varaktiga funktionsnedsättningar där de största grupperna är autism, utvecklingsstörning, autism samt cerebral pares. Vi arbetar i barn/ungdom/vuxen-team med tvärvetenskaplig inriktning som representerar medicinsk, psykologiskt, social inriktning. De olika yrkeskategorier som finns representerade i teamen är arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med varierat arbete och goda utvecklingsmöjligheter, friskvårdstimme samt en individuellt anpassad introduktion.
Nu söker vi en fysioterapeut till habiliteringen ungdom/vuxen i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse och 12 månader framåt, med eventuell möjlighet till förlängning.
I din roll som fysioterapeut hos oss kommer du främst att arbeta med ungdomar och vuxna med rörelsenedsättning. I arbetet ingår bland annat att:
Göra bedömningar
Utföra behandlingar
Hjälpmedelsutprovningar
Uppföljningar.
Ge information, rådgivning, handledning
Medverka i samverkan och utbildning till nätverk och personal
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad fysioterapeut
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Självgående
Strukturerad
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Karin Nordström karin.nordstrom@rvn.se +4660182882 Jobbnummer
9889908