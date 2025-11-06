Fysioterapeut till habiliteringsmottagningar i Trelleborg
2025-11-06
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och bidra till ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar? Hos oss på Habiliteringen i Trelleborg får du arbeta i ett engagerat team med fokus på delaktighet, personcentrerat arbete och ett salutogent förhållningssätt.
Habiliteringen är till för att göra livet mera möjligt för personer som har en varaktig funktionsnedsättning samt till deras anhöriga och nätverk. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Habiliteringsmottagningar Trelleborg är indelad i tre team; ett team med inriktning vuxna och två team med inriktning barn och unga. Tjänsten har sin huvudplacering i ett av barnteamen och där regelbundna insatser även kommer att ske för våra vuxna patienter.
Vår arbetsplats värdesätter delaktighet för våra patienter och deras nätverk. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att allt det vi gör ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Detta synsätt lyser igenom hela vår verksamhet, inte bara i mötet med våra patienter utan i alla delar av förvaltningen.
Titta gärna på filmerna där medarbetarna själva berättar om sitt jobb i vår verksamhet/förvaltning:
Gör skillnad för andra - Habilitering och hjälpmedel:https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/gor-skillnad-for-andra/
Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att välkomna en fysioterapeutkollega till oss!
Som fysioterapeut hos oss ingår det att bedöma och ge insatser till patienter med avvikande motorisk utveckling. En annan viktig arbetsuppgift är att tillsammans med arbetsterapeut och logoped utföra bedömningar enligt kvalitetsregister. Vi deltar i flera viktiga uppföljningsprogram, bland annat Uppföljningsprogram för Cerebral Pares (CPUP), som syftar till att upptäcka och förebygga höftluxation och svåra felställningar. Därtill är vi anslutna till Kvalitetsregistret för ryggmärgsbråck och annan neuralrörsdefekt (MMCUP), som arbetar för att förhindra onödiga komplikationer till ryggmärgsbråck och andra medfödda eller tidigt förvärvade skador i ryggmärgen.
Du arbetar med att ge stöd, rådgivning och utbildning utifrån funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen, vilket även innefattar förskrivning och uppföljning av hjälpmedel. Insatserna kan ges individuellt och/eller i grupp, både via distanskontakter och fysiskt på plats på mottagningen.
Hos oss arbetar vi i team där alla professioner är lika betydelsefulla och vi stöttar dagligen varandra i vårt arbete med patienter. En betydelsefull del i arbetet är att samverka med andra aktörer såsom kommunens olika verksamheter, hjälpmedelsverksamhet, ortopedteknisk verksamhet och psykiatrin.
Habiliteringen i Skåne är en verksamhet som är mån om personalens utvecklingsmöjligheter. Därför finns möjlighet att söka enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande uppdrag. En del av dessa uppdrag är riktade mot den egna professionen medan andra uppdrag kan gälla exempelvis kvalitetsregister, resursteam eller prioriteringsarbete. Det finns även möjlighet att driva utvecklingsarbete och skriva exempelvis evidensbaserade rapporter. Vid anställning får du introduktion och handledning av erfarna fysioterapeutkollegor på enheten samt i området som ger dig stöd i det dagliga arbetet.
Resor förekommer i tjänsten och tillgång till tjänstebil finns.
Våra arbetstider är måndag, onsdag och torsdag klockan 08:00 till 16:30, tisdag klockan 08:00 till 18:30 och fredag klockan 08:00 till 14:30. Utifrån att tjänsten är fördelad till två team kan andra arbetstider diskuteras. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill är även B-körkort ett krav. Då bad förekommer regelbundet för våra patienter är även simkunnighet ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete med habilitering är meriterande.
I rollen kommer du att ha många kontaktytor och flera olika människor att samarbeta med. Det är därför av stor vikt att du som person är kommunikativ och tydlig i både tal och skrift samt att du har en förmåga att lyssna och observera vad andra kommunicerar. Habiliteringen präglas av stort engagemang, vilja att bidra och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Vi strävar alltid efter att ha patienten i fokus och det är viktigt att ge denne förutsättningar för att delta och påverka sin vård utifrån personcentrerade arbetssätt. Vi söker därmed dig som har förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter samt har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Arbetet kräver nyfikenhet och förståelse för patienter som sällan fungerar enligt normer. Detta kräver anpassningar i arbetssätt och perspektivtagande och att du skapar individuella och kreativa lösningar på problem utifrån patienternas förutsättningar. Det är viktigt för oss att du delar Region Skånes värderingar. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
