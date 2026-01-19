Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning vuxna i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2026-01-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter ett varierande och utvecklande arbete? Då har du kommit helt rätt! Vi på Habiliteringsmottagning vuxna i Helsingborg söker nu en fysioterapeut som vill vara en del av vårt härliga och engagerade team.
Habiliteringsmottagning vuxna vänder sig till personer över 18 år som har varaktiga funktionsnedsättningar såsom intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller rörelsenedsättning. Verksamheten bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi vänder oss även till patienternas närstående samt personal och assistenter. Verksamheten bedrivs i ett tvärfackligt teamarbete tillsammans med psykolog, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.
Habiliteringens arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, alla människors rätt till integritet och självbestämmande samt alla barns rätt att uttrycka sin mening.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Hos oss får du som fysioterapeut en bred och varierad tjänst som innebär att du hjälper varje enskild patient att uppnå bästa möjliga förutsättningar för en så välfungerande vardag som möjligt. Insatser ges genom analys och bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, behandling genom funktions- och aktivitetsträning samt förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel och/eller specialanpassningar. Planeringen utformas tillsammans med patienten och dennes nätverk. Du deltar i olika utbildnings- och gruppinsatser samt handleder kring motorisk träning i vardagsaktiviteter och annan fysisk aktivitet. Insatserna ges individuellt och/eller i grupp.
Du möter patienterna i våra lokaler, via digitala kontakter men också i hemmet eller på arbetsplatsen vid behov. En betydelsefull del i arbetet är att samverka med andra aktörer såsom kommunens olika verksamheter, hjälpmedelsverksamhet, ortopedteknisk verksamhet, arbetsplats med flera. Hos oss får du en god introduktion till arbetet samt möjlighet att arbeta i ett tvärprofessionellt team med god gemenskap, flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag.
Resor förekommer i tjänsten och tillgång till tjänstebil finns.Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga då insatser planeras utifrån patientens behov och tillsammans med övriga teammedlemmar. Som person är du flexibel, kreativ och utvecklingsorienterad. I ditt arbete är du strukturerad och självgående samt tar gärna egna initiativ. Du trivs även med att samverka med andra enheter, myndigheter och aktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Gällande de formella kraven söker vi dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt giltigt B-körkort. Erfarenhet av liknande arbete med personer med funktionsnedsättning och/eller habiliteringsarbete är meriterande för tjänsten. Därutöver är du van vid att arbeta med olika IT-system och har en öppenhet för digitala vårdkontakter.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300408". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Emanuel Södervall, Enhetschef 0768-87 06 64 Jobbnummer
9690533