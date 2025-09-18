Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning vuxna i Hässleholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2025-09-18
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Hässleholm
, Kristianstad
, Höör
, Eslöv
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du i ett varierande och utvecklande arbete samt vill vara del av ett kreativt arbetslag? Ta då chansen att bli vår nya kollega på Habiliteringsmottagning vuxna i Hässleholm!
Mottagningen vänder sig till personer över 18 år med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen Råd och Stöd. Vi vänder oss även till närstående samt personal. Verksamheten bedrivs i tvärprofessionella team med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och sekreterare.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba som fysioterapeut hos oss? Hör vår kollega Frida berätta via länken nedan:https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetare-berattar/#105923Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en till fysioterapeut till vårt arbetslag!
Vi arbetar personcentrerat med målet att varje enskild patient ska uppnå en bättre fungerande vardag. Vårt arbete innefattar såväl kontakt med närstående och personal som samverkan med myndigheter och andra aktörer. I tjänsten förekommer hem- och arbetsplatsbesök. Arbetsuppgifterna är varierade, utvecklande och meningsfulla.
Du arbetar utifrån det fysioterapeutiska perspektivet. Detta innefattar analys och bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, behandling genom funktions- och aktivitetsträning samt förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedelsteknisk utrustning. Planeringen görs tillsammans med patienten och vid behov dennes nätverk. En stor del av arbetet genomförs i form av såväl enskilda patientmöten som gruppverksamhet och handledning till patientens nätverk. Tillsammans med arbetsterapeut och logoped ansvarar du även för patienter som följs enligt CPUP och MMCUP kvalitetsregister och uppföljningsprogram för patienter med cerebral pares respektive ryggmärgsbråck.
Alla nyanställda erbjuds introduktionsprogram och en mentor inom verksamheten.
Arbetstid är dagtid, måndag till fredag, klockan 08.00-16.30. Varannan onsdag och varannan torsdag håller mottagningen öppet till klockan 18.30. Detta kompenseras med en ledig dag i månaden.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Då det förekommer resor i tjänsten är giltigt B-körkort eller motsvarande ett krav. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom habilitering.
Som person är du ansvarstagande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet ställer krav på självständighet, flexibilitet och förmåga att prioritera då tempot stundtals är högt. Eftersom vi arbetar i ett tvärprofessionellt team är intresse och erfarenhet av teamarbete värdefullt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Frida Johnsson, Fysioterapeut 0451 - 29 83 50 Jobbnummer
9516068