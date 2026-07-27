Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Lund Visa alla sjukgymnastjobb i Lund
2026-07-27
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Varmt välkommen till habiliteringen, en kunskapsorganisation som präglas av respektfullt bemötande, engagemang, samarbete och hög kompetens! Här bemöter vi alla utifrån individuella förutsättningar och vårt arbete vilar på Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Verksamhetsområde habilitering vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi vänder oss även till patienternas familjer, närstående samt personal. Verksamheten bygger på ett tvärprofessionellt och personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att våra patienter har full delaktighet i planering, utvärdering och uppföljning av insatserna. I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, specialpedagog, dietist, sjuksköterska, läkare, fritidskonsulent, badmästare, administratör och medicinsk sekreterare.
På Habiliteringsmottagning barn och unga Lund vänder vi oss till barn och unga upp till 18 års ålder och deras familjer. Vi är cirka 30 medarbetare på enheten och hos oss kommer du att vara en av flera fysioterapeuter. Här erbjuder vi dig ett varierande arbete, nära teamarbete med många professioner och goda utvecklingsmöjligheter.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss och kolla in: https://bit.ly/2FcHQsS
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Nu söker vi en fysioterapeut till oss på en tidsbegränsad anställning.
I din roll hjälper du barn, ungdomar och deras föräldrar till bästa möjliga förutsättningar för en så välfungerande vardag som möjligt. Ditt arbete består av att bedöma och behandla barn och ungdomar med försenad och/eller avvikande motorik. Vidare deltar du i olika utbildnings- och gruppinsatser samt handleder kring motorisk träning i vardagsaktiviteter, lek och annan fysisk aktivitet till föräldrar och nätverk. Du planerar insatser tillsammans med barn, ungdom och föräldrar samt övriga viktiga personer i nätverket. Insatserna ges individuellt och/eller i grupp. I tjänsten ingår också att bedöma behov av medicintekniska och ortopedtekniska hjälpmedel samt förskriva, prova ut och följa upp dessa hjälpmedel.
Vid anställning får du introduktion och handledning av erfarna kollegor på enheten samt i området som ger dig stöd i det dagliga arbetet utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter.
Arbetstiderna är förlagda vardagar klockan 08.00-16.30, med kvällstid till klockan 18.30 på måndagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt giltigt B-körkort. Vidare är erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och/eller habiliteringsarbete meriterande för tjänsten.
För att bli framgångsrik i din roll och trivas hos oss är du en person som lägger stor vikt vid att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas. Det är självklart för dig att barn är delaktiga och du arbetar aktivt för att öka och tillgodose denna delaktighet. I ditt arbete är du självgående, initiativtagande och flexibel. Du har god samarbetsförmåga då insatser planeras utifrån patientens behov och tillsammans med övriga teammedlemmar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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222 41 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Karin Wallström 046-770784 Jobbnummer
10012110