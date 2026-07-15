Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga 2 i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-07-15
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Hos oss på Habiliteringsmottagning barn och Unga 2 i Malmö får du möjlighet att arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens och ett gott samtalsklimat.
Habiliteringsmottagning barn och unga vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år med varaktiga, medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar och patienternas familjer. Barnen och ungdomarna som vänder sig till oss kan ha rörelsenedsättningar, autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vår verksamhet bygger på tvärfackligt barn- och familjecentrerat arbete, vilket innebär att barnet och dess anhöriga har full delaktighet i planering och utvärdering av insatserna. På enheten är vi cirka 30 medarbetare inom yrkesgrupperna sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog, receptionist och medicinsk sekreterare.
Vi som arbetar inom verksamheten har ett viktigt och utmanande uppdrag, vilket är att stärka individens kraft och frihet att forma sitt liv. Med stort engagemang och bred kompetens arbetar vi varje dag för att komma närmare vår målbild om att individer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv utifrån sina egna val.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Nu söker vi en fysioterapeutkollega till vår enhet. Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete där du får möjlighet att arbeta med barn och ungdomar i viktiga utvecklingsskeden i en miljö med stark team-förankring och där ett varmt bemötande genomsyrar hela verksamheten.
Dina arbetsuppgifter består av bedömning och behandling av barn/ungdomar med försenad och/eller avvikande motorisk utveckling. Du deltar i mottagande av nya patienter, i utbildningsinsatser och gruppverksamhet samt ger information/handledning kring motorisk träning i vardagsaktiviteter, såsom lek och annan fysisk aktivitet, till barn, föräldrar och deras nätverk. Du bedömer även behov av, förskriver, provar ut och följer upp medicintekniska och ortopedtekniska hjälpmedel. Arbetet är utåtriktat och innebär samverkan med andra verksamheter såsom förskola/skola, barnklinik, hjälpmedelsverksamhet, ortopedteknisk verksamhet, socialtjänst med flera.
Utöver det direkta patientarbetet ingår administrativa uppgifter som bokning av patienter och journalhantering. Vidare ingår också att på egen hand och tillsammans med övriga teamet strukturera och organisera arbetet. Vid anställning får du introduktion samt handledning av en erfaren fysioterapeutkollega som ger dig stöd i det dagliga arbetet.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag, med kvällstjänstgöring en kväll i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och unga och/eller arbete med personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Extra meriterande om du tidigare arbetat med muskelsjukdomar.
Som person har du lätt för att samarbeta och inleda kontakt med barn och unga. Därtill anser du precis som vi att det är viktigt att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas och tas tillvara. Du arbetar självständighet, är flexibel och har förmåga att hantera situationer med varierande tempo. Därutöver har du god förmåga att organisera och strukturera arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Linda Werner, Enhetschef linda.werner@skane.se 040-6730813 Jobbnummer
10003806