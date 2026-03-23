Fysioterapeut till Habiliteringscentrum Västmanland, vikariat
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2026-03-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet som skapar möjligheter för människor med funktionsnedsättningar att leva ett bra liv?
Nu söker vi dig som är fysioterapeut till ett vikariat under ett år.Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår det att göra motoriska bedömningar, utföra behandlingsinsatser samt bedöma behov av, förskriva och prova ut hjälpmedel samt journalföra. Som fysioterapeut kan du ha enskilda träningstillfällen med patienten eller arbeta i grupp. Det kan till exempel vara bassängträning, styrketräning och motorikträning. Utifrån patientens behov kan besöken ske på mottagning, digitalt, i bostaden/boendet och där patienten har sin sysselsättning/arbete.
Du kommer också att ge utbildning, information och konsultativa insatser till patientens nätverk. Insatser till patienterna sker ofta genom ett nätverksinriktat arbetssätt, i samverkan med andra vårdgivare och myndigheter och kommunala verksamheter.
Som fysioterapeut vid Habiliteringscentrum är ditt arbete självständigt och varierat. Du är en del av ett tvärprofessionellt team där du bidrar med den fysioterapeutiska specialistkompetensen tillsammans med två andra yrkeskollegor. Dina insatser kommer i huvudsak att ges till personer med rörelsenedsättning, men våra patienter kan även ha tilläggsdiagnoser som intellektuell funktionsnedsättning och autism. Vi hjälps också åt inom habiliteringen för att våra patienter ska få sina insatser i rätt tid. Det innebär att du vid behov kan komma att ge insatser till patienter inom andra team och enheter.
Om arbetsplatsen
Habiliteringen har till uppgift att stötta och ge människor med funktionsnedsättningar förutsättningar att leva ett gott liv. Vi erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, autism och rörelsenedsättning. Vi ger även stöd och konsultation till anhöriga, närstående och nätverk. Habiliteringscentrum är en länsövergripande specialistverksamhet med cirka 150 medarbetare fördelade på våra enheter i Västerås, Köping och Fagersta.
Vår verksamhet är uppdelad i barn- och vuxenteam som arbetar nära varandra. Denna tjänst utgår från Vuxenteamet. Vi har ett nära och gott samarbete och utarbetar tillsammans förslag på åtgärder till våra patienter som kan kompensera de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.
Inom verksamheten finns flera enheter med olika uppdrag.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• Ett varierat arbete på en arbetsplats med gott arbetsklimat
• Tillgång till en yrkesmentor med stor kunskap.
• Introduktionsprogram för att du ska bli trygg i din roll och trivas på bästa sätt.
• Professionsträffar tillsammans med andra fysioterapeuter inom verksamheten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.
• Internutbildningar inom t.ex. AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation).
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill veta mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, gärna med erfarenhet inom habilitering eller arbete med personer med rörelsenedsättning. Har du tidigare arbetat med behandling, men även gett insatser konsultativt och genomfört utbildningar, informationstillfällen eller gruppverksamhet är det något vi ser som positivt. Du behöver kunna kommunicera och uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift, samt har B-körkort.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du kan ta ansvar för ditt arbete, både självständigt och tillsammans med andra, alltid med patientens behov i fokus. Du är tydlig i kommunikationen och engagerad i både individuella möten och gruppverksamhet. Du har god samarbetsförmåga, är uppmärksam och tillmötesgående, och trivs med tvärprofessionellt arbete utifrån ett patientcentrerat perspektiv. Som person är du trygg, stabil och positiv till att planera och leda gruppverksamheter som komplement till individuella insatser.
Anställningsvillkor
Vikariat på ett år, heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort Västerås, enheten för rörelsenedsättning, vuxenteamet
Välkommen med din ansökan senast 12 april 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Eva Wall eva.wall@regionvastmanland.se 021-17 40 32 Jobbnummer
9812095