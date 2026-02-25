Fysioterapeut till Habiliteringscenter Linde vuxna
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Habiliteringscenter Linde vuxna söker fysioterapeut/sjukgymnast
Stockholmsläns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa
Vill du som nyutexaminerad eller mer erfaren fysioterapeut/sjukgymnast vara med göra verklig skillnad för våra patienter och utvecklas tillsammans med oss?Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Habiliteringscenter Linde är en specialistmottagning som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa.
Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Genom att ge råd, stöd och behandling till patienten och dess nätverk kan vi förebygga och minska svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag. Vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Vår mottagning ligger i Johanneshov, nära tvärbanan och tunnelbanan.Om tjänsten
Vi söker nu en fysioterapeut/sjukgymnast till vårt team som framförallt arbetar med rörelsenedsättning, men insatser även till de andra målgrupperna förekommer.
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du att arbeta med en stor bredd av sjukgymnastiska insatser. I arbetet ingår bedömningar, kartläggningar, upprättande av vårdplaner, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel. Du kommer även att utforma träningsprogram och hålla i träningsgrupper. Insatserna syftar till att finna kompenserande strategier för att underlätta i vardagen och optimera den omgivande miljön utifrån de förutsättningar som finns. Som en del i arbetet förekommer också konsultation och kunskapsöverföring till anhöriga eller personal i patientens närmiljö. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter. Insatserna ges i första hand på mottagningen eller i patientens hem.
Vi erbjuder
En arbetsplats och ett team med god arbetsmiljö, strukturerad introduktion med introduktionsutbildningar, vidare fördjupad personalutbildning samt jämte det kollegiala stödet och samarbetet även tillgång till ärendehandledning.
Vi värnar om hållbarhet och erbjuder goda förmåner som flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid, fri sjukvård och extra ersättning vid föräldraledighet.Kvalifikationer
Du har ett stort intresse för människor, engageras av att stötta människor till ett värdefullt liv och värnar om allas lika värde. Du är intresserad av utveckling både av ditt kliniska arbete och av vårt gemensamma arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och det är meriterande men inte ett krav att du har erfarenhet av habilitering och/eller personer inom vår målgrupp liksom av förskrivningsprocessen.
Anställningsform
Vikariat 75 -100%, tillträde enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om verksamheten
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1358". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habiliteringscenter Linde vuxna Kontakt
Lena Häll 08-12335650 Jobbnummer
9761831